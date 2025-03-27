В Бразилии стартовал Фестиваль российского кирно

В течение месяца на бразильской онлайн-платформе Belas Artes A La Carte бесплатно доступны современные российские фильмы в рамках «Фестиваля российского кино Бразилия 2025». Трогательные авторские драмы, семейное кино, приключения на фоне захватывающих природных пейзажей, а также духовный поиск и исследование веры – такие темы и сюжеты ждут бразильских зрителей на онлайн-фестивале российского кино. В программу войдут шесть фильмов: якутская драма «Там, где танцуют стерхи», мистический триллер «Шаман», документальный фильм «Крест», семейный художественно-документальный фильм «Огненный лис», подростковая мелодрама «Четыре четверти», военная драма «Красные ленты».

Организатор кинопоказов – компания РОСКИНО при поддержке Минкультуры России. Это не первый опыт сотрудничества РОСКИНО и сервиса Belas Artes A La Carte: в 2022-2023 гг. онлайн-кинотеатр уже становился площадкой для Фестиваля российского кино; также проводились и офлайн-показы в кинотеатре Petra Belas Artes.

«Мы рады вернуться в Бразилию с фестивалем российского кино. Договоренность продолжать обменные кинофестивали и наращивать сотрудничество в киносфере была достигнута в рамках международного проекта «Русские сезоны», который с успехом прошел в Бразилии в 2024 году. Бразилия как страна-участник БРИКС, которая в этом году председательствует в объединении, является важным культурным партнером России. В настоящее время ведется работа по согласованию соглашения о совместном кинопроизводстве. Совместно с бразильскими партнёрами мы заинтересованы во взаимном продвижении национальной кинопродукции на рынки двух стран», – говорит министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Российское авторское кино традиционно пользуется популярностью среди бразильской аудитории, поэтому программа «Фестиваля российского кино Бразилия 2025», как и в предыдущие годы, включает достойную подборку авторских фильмов.

Драма «Там, где танцуют стерхи» (2024, реж. Михаил Лукачевский) – яркий представитель якутского кинематографа. Фильм, обладатель многих российских и международных наград, рассказывает о мальчике, переживающем смерть матери. В рамках Фестиваля российского кино ленту показывали также в Китае и Франции в 2024 году.

Мистический триллер «Шаман» (2024, реж. Михаил Мерзликин) – один из первых российских фильмов про шаманскую культуру; картина, вскрывающая человеческие пороки. «Шаман» перенесет зрителя в одинокую юрту на берегу Енисея, куда приходят разные люди, готовые на все ради исполнения своих желаний.

Документальный фильм «Крест» – новая работа режиссера Сергея Дебижева, чей предыдущий фильм «Святой архипелаг» стал лидером по просмотрам на фестивале российского кино в Бразилии в 2023 году: аудитория платформы Belas Artes A La Carte чаще всего выбирала именно эту картину для просмотра. Новый фильм «Крест» исследует, что из себя представляет крест как краеугольный для человечества символ, что значит для людей его водружение на Земле и как это изменило картину мира народов и поколений.

«Огненный лис» (2024, реж. Дмитрий Шпиленок) – картина, снятая на стыке документального и художественного кино, про приключения лисенка Ветра. «Огненный лис» также путешествовал с Фестивалем российского кино в Сербию и Белоруссию.

«Четыре четверти» (2024, реж. Евгения Тирдатова) – молодежная мелодрама, которая вернет зрителей в школьные годы и переживания о первой любви; экранизация одноименного романа-бестселлера Александра Юка. Мировая премьера состоялась на 46-м Московском международном кинофестивале в 2024 году.

В 2025 году все фестивали российского кино, организованные РОСКИНО, проходят под эгидой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В честь памятной даты в программу бразильских кинопоказов включена военная драма «Красные ленты». Действие картины происходит в 1944 году. По сюжету в оккупированном немцами детском лагере «Артек» 13-летняя девочка тайно помогает партизанам.

Бразилия по итогам 2024 года вошла в ТОП-3 зарубежных рынков для российского кино по кинотеатральным сборам: в бразильских кинотеатрах показали более 10 картин из России, включая как современные фильмы, так и ретроспективу советского кино.