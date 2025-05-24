«Пусть, словом, но помочь своей стране». Воспоминания о Жанне Зудрагс

Много талантов живет в Подмосковье. Это и художники, и поэты, и музыканты, и певцы. Хочу рассказать о своей коллеге по перу, поэтессе Жанне Игоревне Зудрагс (20.03.1963–28.05.2024), которая безвременно покинула земной мир на 62-м году жизни. По образованию она была поваром-кулинаром. Но как все талантливые люди, не могла ограничиться одной работой. Освоила роспись по дереву, занималась рукоделием: вязание, декупаж. Но самым главным ее занятием для души было написание стихов, а в дальнейшем и прозы.

Стихи Жанна начала писать в детстве. Особенно активно поэтическое творчество проявилось с 2012 года. В 2013 году она пришла в ЛИТО «Ключ», которое в разные годы было очень популярно в городе Ивантеевке. К сожалению, сейчас, это общество не ведет работу. Очень хочется надеяться, что ситуация в будущем изменится, ведь поэтов в городе много.

С Жанной я познакомилась именно в ЛИТО «Ключ». Чуть позже, по примеру города Королёва, мы образовали Содружество творческих сил Ивантеевки (ИРО СТС). И Жанна сразу, одна из первых, вступила в Содружество. Постепенно приходили новые люди разных творческих наклонностей. Вместе мы стали организовывать тематические мероприятия. Например, вечера памяти В.С. Высоцкого (ежегодно) и Б. Окуджавы, к 700-летию Сергия Радонежского, Ночь искусств и Ночь музеев, творческие выставки, мероприятия к Дню Победы, 8 Марта, Дню матери, и Дню космонавтики. Устраивали циклы мероприятий для школьников: «Смех смеху рознь», «Гениальные сказочники», «Живой Космос». Читали стихи в праздничных программах проекта «Активное долголетие» и в программах местного телевидения.

И во всех мероприятиях Жанна Зудрагс была самым активным участником, генератором идей и моим главным помощником, так как мне пришлось взять на себя руководство деятельностью ИРО СТС. Особенно активно Жанна проявила себя как организатор чтения стихов на нашем городском телевидении под названием «Поэтическая страничка». Жанна всегда продумывала сценарии и локации для проведения съемок, приносила тематический реквизит для всех участников.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Жанна всегда загоралась новыми творческими идеями. Она любила детей, много стихов написано именно для них. Я даже называла ее ивантеевской Агнией Барто. Жанна приходила читать свои стихи перед ребятами в школы и в детский дом нашего города.

Жанна создавала волшебно-лирические и сказочно-прекрасные видеоролики со своими стихами для детей. Много снималась в передачах с детьми, создавая поэтические композиции с их участием. Думаю, что дети, с которыми она работала, будут помнить всегда это интереснейшее занятие, так как творчество в детстве оставляет неизгладимый след в душе человека на всю жизнь. С полным правом можно сказать, что поэзия для детей – конек Жанны, она много сил отдала этой теме и много заложила в детях добра и правильного понимания жизненных ценностей.

Конечно, Жанна любила писать обо всем на свете – от космоса до животных. Писала о людях, о любви, о смысле жизни, стихи веселые и грустные, шуточные и серьезные. Тематика стихов широкая: духовная, политическая, любовная, гражданская, шуточная.

Полуночный джаз – музыка дождя

Музыка дождя окрылила нас,

Мы с тобой танцуем полуночный джаз.

Светом фонари освещают путь

Вдоль по мостовой, чтобы не свернуть.

Зонт в одной руке, а ладонь – в другой.

Дышим мы взахлёб музыкой живой,

Утонул бесследно в лужах солнца зной,

Никого нет рядом, только мы с тобой.

Тени в унисон рядышком скользят,

А вокруг дождинки нотами летят.

Капли по стеклу и по крышам – стон,

А по трубам сточным, словно саксофон.

Музыка дождя – джазовый напев,

Мы танцуем в лужах, будто охмелев.

И смеясь, с годами, вспомним всё шутя,

Джаз души и ночи позабыть нельзя.

Ах, эти русские балы!

Ах, эти русские балы,

Где страстный взгляд

И скромность речи,

Где от любви сгорали свечи,

И ждали с картами столы.

Где средь гусарских эполет

И вееров из дивных перьев

Глаза слепили ожерелья

И вторил эхом минует.

Там средь дворянского сословья

Духов нежнейший аромат

Вдыхал с надеждой гордый франт,

Готовя речи для застолья.

Где средь веселья и толпы,

Уединившись за колонну,

Подобный богу Аполлону,

Граф даме преподнес цветы.

Ах, эти русские балы,

Они полны очарованья

И неподдельного желанья

Скорее перейти на ты.

Мерцают свечи в полусне,

Они устало тихо тают,

Гостей, зевая, провожают,

Зал замирает в тишине.

Язык Космоса

Какой у Космоса язык?

Как может с нами он общаться?

Нам в этом сто́ит разобраться,

Коль в наши души он проник.

В нём тайны притаился звук

В других частотах, несомненно,

Когда берёт он откровенно

Глупцов-зазнаек на испуг.

А людям хочется понять

По знакам свыше и знаменьям,

Какие в них живут значенья,

Чтоб информацию принять.

Он в миллиардах голосов,

В миганье звёзд – тире и точках,

В ядре, орбитах, оболочках,

В Луне над крышами домов.

Он в предрассветной тишине,

В горах высоких и могучих,

Он в облаках, дождливых тучах,

В ручьях, журчащих по весне…

Он говорит из века в век.

Так кто его понять поможет

И наши знания умножит?..

Конечно, это – человек!

Особая тема – военная. Жанна была истинным патриотом, любила Родину. Когда начались страшные события в Донбассе, она выпустила сборник под двойным названием «Боль войны. 1941–1945. Земля в огне. 2014–…»

Стихотворение из этого сборника ниже.

Я вернусь!

Не печалься о сыне, родная!

Я вернусь в этот мир, но другим…

Снежным вихрем, сиреневым маем,

Белым облаком, бризом морским.

Я вернусь, ты почувствуешь сердцем,

Новый облик мой не утаить…

Светлым, радостным криком младенца…

Будешь внука, как сына любить.

Я вернусь! Не рыдай безутешно.

Пуповину нельзя обрубить.

И в ночи безоглядно кромешной

Буду звёздочкой с неба светить.

Я вернусь, я тебе обещаю.

Только ты без меня продержись…

Не рыдай, мама, я умоляю.

О душе моей грешной молись!

Как бы ярко Жанна могла проявить себя сейчас, в год 80-летнего юбилея Великой Победы! При жизни она неоднократно читала стихи перед ветеранами, у обелиска в память о погибших в ВОВ. Жанна очень переживала за все, что происходит в мире и в стране.

Для поэта особенно важно иметь чувство искренности, ведь поэт, прежде всего – гражданин. А как проявить свою позицию, не имея этого качества? В стихах Жанны отличительной чертой проявились именно правдивость и искренность. Поэтесса выражает свои чувства прямо, открыто, ничего не утаивая.

Я – русская!

Я – русская, всю жизнь живу в России,

Которая, по сути, моя мать.

Пишу стихи, поэзия – стихия,

Я Родину готова защищать:

Строкой надёжной, чувством оптимизма,

Душевным словом, что живёт во мне;

Наотмашь рифмой вдарить по фашизму,

Пусть словом, но помочь своей стране…

Хоть в Интернете всё ж врагам неймётся,

Пытаются мой дух переломить,

Моя натура им в ответ смеётся:

Я с Богом и меня не победить!

Двуличием с рожденья не страдаю.

Я – россиянка, Родину люблю!

Люблю друзей, врагов же – ПРЕЗИРАЮ!

Об этом всем открыто говорю.

Не пафос это, просто смысл жизни.

Такою воспитал меня Союз.

Не надо слов ненужных укоризны…

Не разорвать врагам сих кровных уз!

Помочь своей стране – вот то главное, ради чего Жанна писала патриотические военные и гражданские стихи. Обладая богатым жизненным опытом, она не утратила непосредственности, отчего ее мировосприятие всегда было способно дойти до сердца человека. Поэтесса как бы разговаривает с читателем, призывая его к ответственности, заставляя стряхнуть с себя равнодушие и встать рядом на защиту Жизни и ее идеалов.

Жанна Зудрагс всегда была полна идей по созданию интереснейших тематических вечеров, помимо ИРО СТС, ещё и в обществе инвалидов. Многие из них воплотились в жизнь в рамках литературно-музыкальной гостиной «Феникс», которую Жанна вела в этом обществе. У поэтессы осталось много друзей и поклонников ее таланта. Она была очень общительным человеком, любила находиться в гуще событий и людей. Регулярно раз в год устраивала авторские творческие вечера.

В нашем современном мире невозможно жить без Интернета, вместе с тем он предоставляет большие возможности творцам. Так и Жанна Зудрагс вела свои странички в Интернете: в Контакте, на сайтах Стихи.ру, Изба-Читальня, ЛитПричал и др. На платформе Дзен есть также ее канал, где выложены ее ролики, слайд-шоу с авторскими стихами.

Неоднократно Жанна печаталась в местной газете «Пульс Ивантеевки», в детском журнале «Расти с нами». Есть ее стихи в нескольких выпусках литературного сборника «На рекой Учой», в альманахах «По ступенькам к высоте», «Георгиевская лента» и других.

На свои средства поэтесса печатала авторские сборники стихов и прозы. Это: «Запах вишни», 2014 г.; «Боль войны. 1941-1945. Земля в огне. 2014 — …», 2015 г.; «Капельки добра», 2016 г.; «Звуки Вселенной», 2021 г.; «По тропинке жизни»; «Мягкие лапки», 2022 г.; Сборник песенных текстов, 2022 г. Свои книги Жанна верстала и оформляла сама или с помощью друзей. Получались очень яркие, интересные издания.

Поэтесса неоднократно была награждена грамотами, благодарственными письмами за участие в конкурсах города и области. Имеет медаль в честь 200-летия М.Ю.Лермонтова от МРОО СТС. Была лауреатом литературного конкурса имени Ивана Федоровича Горбунова, областного этапа Всероссийского фестиваля «Вместе мы сможем больше!» и губернаторской Премии «Наше Подмосковье» в номинации «Доброе сердце». На стихи Жанны есть несколько песен, созданных ее друзьями-музыкантами: Светланой Ермаковой, Владимиром Костиным и другими.

Жанна была прекрасная мать и бабушка, и в то же время она постоянно жила творчеством. «Ни дня без строчки» — это про неё!

Начиная с 25 мая 2024 года, она, как всегда, выкладывала на страничке во ВКонтакте свои стихи. И последнее стихотворение было выложено в ночь перед уходом, то есть перед 28 мая.

Любимый пес

В память о нашем пёсике породы пудель,

по кличке Эдисон или ЭйСи/ДиСи…

а коротко – Дися.

***

Любить друзей и защищать – прекрасная из миссий.

И с этим справился вполне наш верный пёсик Дися.

Его давно нет на земле, но помнить будем вечно,

Что был весёлым, озорным, и даже человечным.

Кудрявый маленький черныш, похожий на чертёнка,

Когда сердился, то бубнил, совсем, как мужичонка.

На папу вовсе не похож, пошёл он нравом в маму,

Был по размеру небольшой и капельку упрямый.

Когда на улице гулял, носился, словно ветер,

Все удивлялись: «Ну, дела! Шустрее всех на свете!»

Меня он слышал за версту, по свисту или кашлю,

Любил он сытненько поесть, ел даже щи и кашу.

Он в доме много, что погрыз: бельё, сапог и кресло…

Он был, как воздух, как сюрприз, с ним было интересно.

Когда смертельно заболел, крысиный яд откушав,

Он сразу как-то ослабел, меня почти не слушал.

Неделю на уколах жил, сердца всем разрывая,

Он плакал молча на руках, тихонько умирая…

***

Цените маленьких друзей, их берегите, люди!

Ведь друга преданней, чем пёс, у вас уже не будет!

Вот таким добрым, светлым и талантливым человеком была Жанна Игоревна Зудрагс, поэтесса, рожденная 20 марта, перед Днем поэзии.

Ольга ЧЕМОДУРОВА, поэт, член Союза журналистов Подмосковья. 22.05.2025 год