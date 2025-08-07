Как поделился фронтмен группы Александр Ананьев, создание этой песни прошло довольно легко. Мы придумали её давно, но записали только сейчас. Может, и время настало, ведь в мире сегодня так не хватает добра и красоты. Эта композиция одна из моих самых любимых.

Композиция демонстрирует оригинальный музыкальный стиль коллектива, соединяя мощные гитарные рифы с мелодичными вокальными партиями.

«Если вы хотите услышать звук романтики, просто включите наш новый сингл», — добавил Александр.

Парни знают толк в романтике и экстриме, ведь кто еще дает традиционные «высотники» (это такие квартирники на вершине горы Рай-Из в здании старой метеостанции на Полярном Урале). А спустившись с вершин записывают свои композиции. Не так часто, как хотелось бы, но иногда ожидание оправдано. И история с синглом «Луна» самый случай.

Над треком трудились известные продюсеры и музыканты. Гитарный звук был создан мастером Геннадием Мартовым, который также занимался сведением композиции, а мастеринг выполнил Svante Forsbäck из Хельсинки. Текст песни написала Светлана Марковская в Израиле.

Группа SAБЕТТА была основана в январе 2015 года в уникальном городе Салехарде, расположенном на Полярном круге. Хотя коллектив сформировался относительно недавно, его участники имели значительный опыт в рок-музыке, выступая в известных группах Салехарда и Тюмени, таких как Город С, Нота Холода и Rolling Rock. Название SAБЕТТА происходит от названия удалённого посёлка вахтовиков Сабетта, находящегося на севере Ямала, прямо на берегу Северного Ледовитого океана.