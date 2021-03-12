В первую неде­лю мар­та 2021 года состо­я­лось од­но из глав­ных со­бытий в об­ласти ми­рово­го ки­нема­тог­ра­фа – Бер­лин­ский меж­ду­народ­ный ки­нофес­ти­валь. По прось­бе Рос­ки­но пред­ста­вите­ли сту­дий, а так­же ис­полни­тель­ный ди­рек­тор Ас­со­ци­ации ани­маци­он­но­го ки­но Ири­на Мас­ту­сова от­ве­тили на нес­коль­ко воп­ро­сов Animation Magazine. .

— Бу­дет ли 2021 год на­сыщен­ным для рос­сий­ских ани­маци­он­ных сту­дий, мно­го ли пла­ниру­ет­ся но­вых про­ек­тов в целом?

В пе­ри­од пан­де­мии ани­маци­он­ные сту­дии опе­ратив­но пе­рес­тро­или свою де­ятель­ность на уда­лен­ные фор­мы ра­боты. По­яви­лись но­вые ин­­тер­нет-плат­­фор­мы, по­это­му ани­маци­он­ный кон­тент стал бо­лее вос­тре­бован­ным. Нес­мотря на труд­ности и бла­года­ря го­сударс­твен­ной под­дер­жке, уда­лось уве­личить объ­ем вы­пус­ка­емых муль­тфиль­мов. По дан­ным Ас­со­ци­ация Ани­маци­он­но­го ки­но Рос­сии, тем­пы рос­та не спа­да­ют, — в про­из­водс­тве на­ходят­ся око­ло 150 се­ри­алов и бо­лее 20-ти пол­но­мет­ражных мультфильмов.

В этом го­ду вы­соко оце­нили рос­сий­скую ани­мацию и чле­ны аме­рикан­ской Ки­но­ака­демии – в лонг-лис­­те пре­мии Ос­кар ко­рот­ко­мет­ражки «Мой га­лак­ти­чес­кий двой­ник Га­лак­ти­он» Са­ши Свир­ско­го и «Го­лый» Ки­рил­ла Ха­чату­рова, пол­но­мет­ражный муль­тфильм «Нос, или за­говор «не та­ких» Ан­дрея Хржановского.

На European Film Market шесть сту­дий — учас­тни­ков Ас­со­ци­ации ани­маци­он­но­го ки­но Рос­сии – Souzmultfilm, Riki Group, Parovoz, 100 kilowatt, WizArt, Agama Film — пред­став­ля­ют свои про­ек­ты, это го­ворит о том, что у нас серь­ез­ные пла­ны – уве­личить объ­ем про­из­водс­тва рос­сий­ской ани­мации и за­нять дос­той­ное мес­то на меж­ду­народ­ном рынке.

— Ка­кие ос­новные вы­зовы воз­ни­ка­ют при прод­ви­жении ани­маци­он­ных филь­мов на гло­баль­ный рынок?

Эк­спорт рос­сий­ской ани­мации осу­щест­вля­ет­ся в 160 стран ми­ра, на­ши муль­тфиль­мы пе­реве­дены бо­лее чем на 60 языков.

Прос­мотры рос­сий­ских муль­тфиль­мов в Ин­терне­те ис­числя­ют­ся миллиардами!

Но сей­час во всем ми­ре соз­да­ет­ся все боль­ше ка­чес­твен­ных ани­маци­он­ных филь­мов, по­это­му глав­ный вы­зов – это кон­ку­рен­ция. Мы дол­жны пред­ло­жить что-то от­личное от дру­гих, сде­лать рос­сий­скую ани­мацию уз­на­ва­емым брендом.

Важ­но на­ладить сис­те­мати­чес­кую под­дер­жку эк­спор­та со сто­роны го­сударс­тва, с каж­дым го­дом она ста­новит­ся все ощутимее.

— Рос­сий­ские сту­дии фо­куси­ру­ют­ся, в ос­новном, на CG – ани­мации (компь­ютер­ная гра­фика)? Есть ли про­ек­ты в 2D – анимации?

Ко­неч­но, сей­час в сфе­ре ин­дус­три­аль­ной ани­мации боль­шинс­тво про­ек­тов соз­да­ет­ся в тех­ни­ке CG, и рос­сий­ские сту­дии пос­то­ян­но ищут но­вые тех­ни­чес­кие воз­можнос­ти, кре­атив­ные идеи, что­бы соз­да­вать кон­ку­рен­тнос­по­соб­ный про­дукт на ми­ровом рынке.

В этой тех­ни­ке сде­ланы по­пуляр­ные муль­тсе­ри­алы: «Ма­ша и Мед­ведь», «Сме­шари­ки», «Фик­си­ки», «Лун­тик», «Бар­боски­ны», «Бел­ка и Стрел­ка», «Снеж­ная ко­роле­ва», «Ска­зоч­ный пат­руль», «Ми-ми-миш­ки». Но с дру­гой сто­роны, рос­сий­ские де­ти очень лю­бят муль­тфиль­мы, соз­данные в тех­ни­ке ри­сован­ной ани­мации. Так, один из са­мых ус­пешных ани­маци­он­ных про­ек­тов в Рос­сии «Сме­шари­ки» спе­ци­аль­но для по­каза на ин­­тер­нет-плат­­фор­ме Ки­ноПо­иск HD был пе­реза­пущен имен­но в фор­ма­те 2D.

И ко­неч­но, здесь на­до наз­вать та­кие по­пуляр­ные муль­тсе­ри­алы, как «Три ко­та», «Прос­токва­шино», «Оран­же­вая ко­рова», «Зеб­ра в клеточку».

— Под­держи­ва­ет ли го­сударс­тво ани­маци­он­ные про­ек­ты, пре­дос­тавля­ет ли финансирование?

Го­сударс­тво сис­те­мати­чес­ки под­держи­ва­ет про­из­водс­тво ани­маци­он­ных про­ек­тов, как со сто­роны Ми­нис­терс­тва куль­ту­ры, ко­торое вы­деля­ет средс­тва на под­дер­жку се­ри­аль­ной и ав­тор­ской ани­мации, так и Фон­да ки­но, ока­зыва­юще­го под­дер­жку пол­но­мет­ражным муль­тфиль­мам. В пе­ри­од пан­де­мии го­сударс­твом бы­ли вы­деле­ны до­пол­ни­тель­ные средс­тва на под­дер­жку ки­но­ин­дус­трии, ко­торые по­мог­ли как про­из­водс­твен­ным ки­нос­ту­ди­ям, в том чис­ле ани­маци­он­ным, так и рос­сий­ско­му кинопрокату.

Со сто­роны го­сударс­тва ока­зыва­ет­ся боль­шая под­дер­жка раз­ви­тию ани­маци­он­ной ин­фраструк­ту­ры. Бла­года­ря внед­ре­нию сис­те­мы на­лого­вых ль­гот для ани­мации в 2017 го­ду, за три го­да ани­маци­он­ным сту­ди­ям уда­лось на 50% уве­личить объ­ем вы­пус­ка­емой про­дук­ции. Этот дей­стви­тель­но вы­да­ющий­ся ре­зуль­тат де­монс­три­ру­ет эф­фектив­ность мер го­сударс­твен­ной поддержки.

Вто­рой год под­ряд го­сударс­тво так­же вы­деля­ет до­пол­ни­тель­ную сум­му на на под­дер­жку про­из­водс­тва уни­каль­ных ав­тор­ских пол­но­мет­ражных филь­мов и дет­ско-юно­­ше­с­ко­­го кино.

Ори­гинал ин­тервью в Animation Magazine на англий­ском язы­ке опуб­ли­ко­ван по ссылке.

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