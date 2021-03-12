В первую неделю марта 2021 года состоялось одно из главных событий в области мирового кинематографа – Берлинский международный кинофестиваль. По просьбе Роскино представители студий, а также исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова ответили на несколько вопросов Animation Magazine. .
— Будет ли 2021 год насыщенным для российских анимационных студий, много ли планируется новых проектов в целом?
В период пандемии анимационные студии оперативно перестроили свою деятельность на удаленные формы работы. Появились новые интернет-платформы, поэтому анимационный контент стал более востребованным. Несмотря на трудности и благодаря государственной поддержке, удалось увеличить объем выпускаемых мультфильмов. По данным Ассоциация Анимационного кино России, темпы роста не спадают, — в производстве находятся около 150 сериалов и более 20-ти полнометражных мультфильмов.
В этом году высоко оценили российскую анимацию и члены американской Киноакадемии – в лонг-листе премии Оскар короткометражки «Мой галактический двойник Галактион» Саши Свирского и «Голый» Кирилла Хачатурова, полнометражный мультфильм «Нос, или заговор «не таких» Андрея Хржановского.
На European Film Market шесть студий — участников Ассоциации анимационного кино России – Souzmultfilm, Riki Group, Parovoz, 100 kilowatt, WizArt, Agama Film — представляют свои проекты, это говорит о том, что у нас серьезные планы – увеличить объем производства российской анимации и занять достойное место на международном рынке.
— Какие основные вызовы возникают при продвижении анимационных фильмов на глобальный рынок?
Экспорт российской анимации осуществляется в 160 стран мира, наши мультфильмы переведены более чем на 60 языков.
Просмотры российских мультфильмов в Интернете исчисляются миллиардами!
Но сейчас во всем мире создается все больше качественных анимационных фильмов, поэтому главный вызов – это конкуренция. Мы должны предложить что-то отличное от других, сделать российскую анимацию узнаваемым брендом.
Важно наладить систематическую поддержку экспорта со стороны государства, с каждым годом она становится все ощутимее.
— Российские студии фокусируются, в основном, на CG – анимации (компьютерная графика)? Есть ли проекты в 2D – анимации?
Конечно, сейчас в сфере индустриальной анимации большинство проектов создается в технике CG, и российские студии постоянно ищут новые технические возможности, креативные идеи, чтобы создавать конкурентноспособный продукт на мировом рынке.
В этой технике сделаны популярные мультсериалы: «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики», «Лунтик», «Барбоскины», «Белка и Стрелка», «Снежная королева», «Сказочный патруль», «Ми-ми-мишки». Но с другой стороны, российские дети очень любят мультфильмы, созданные в технике рисованной анимации. Так, один из самых успешных анимационных проектов в России «Смешарики» специально для показа на интернет-платформе КиноПоиск HD был перезапущен именно в формате 2D.
И конечно, здесь надо назвать такие популярные мультсериалы, как «Три кота», «Простоквашино», «Оранжевая корова», «Зебра в клеточку».
— Поддерживает ли государство анимационные проекты, предоставляет ли финансирование?
Государство систематически поддерживает производство анимационных проектов, как со стороны Министерства культуры, которое выделяет средства на поддержку сериальной и авторской анимации, так и Фонда кино, оказывающего поддержку полнометражным мультфильмам. В период пандемии государством были выделены дополнительные средства на поддержку киноиндустрии, которые помогли как производственным киностудиям, в том числе анимационным, так и российскому кинопрокату.
Со стороны государства оказывается большая поддержка развитию анимационной инфраструктуры. Благодаря внедрению системы налоговых льгот для анимации в 2017 году, за три года анимационным студиям удалось на 50% увеличить объем выпускаемой продукции. Этот действительно выдающийся результат демонстрирует эффективность мер государственной поддержки.
Второй год подряд государство также выделяет дополнительную сумму на на поддержку производства уникальных авторских полнометражных фильмов и детско-юношеского кино.
Оригинал интервью в Animation Magazine на английском языке опубликован по ссылке.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.