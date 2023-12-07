Беседы на Воздвиженке: Альтернативная реальность романа «Лист лавровый в пищу не употребляется»

Не нон-фикшн единым жила литературная Москва в воскресенье 3-го декабря. В книжном магазине «Достоевский» на Воздвиженке, 1 состоялся уютный, но все же не камерный, а открытый, публичный разговор читателей и критиков о романе Галины Калинкиной «Лист лавровый в пищу не употребляется». Вела встречу издатель Дана Курская.

Дебютная книга автора, вышедшая в издательстве «Стеклограф», попала в лонг-лист премии «Ясная Поляна» 2023 года, и несмотря на скромный тираж, разлетелась по городам. Любовь к этому роману побудила читательницу из Челябинска Елену Тальберг преодолеть километры, чтобы принять участие в разговоре.

Как отметила редактор журнала «Знамя» Ольга Балла, роман этот единственная большая вещь не о каких-то далёких старообрядцах времен протопопа Аввакума, а о наших современниках, людях, живущих среди нас, своим обособленным, закрытым от посторонних глаз, миром. И если мы, светские люди, старообрядцам не очень можем быть интересны, то нам заглянуть в их жизнь, понять её - важно. Роман позволяет это сделать деликатно, не нарушая чужого уклада. И наблюдая за этим миром обретается надежда, появляется возможность задуматься отчего эти люди таковы, и как им удалось устоять, пережить революцию, гражданскую войну, Великую отечественную, и Перестройку. Не случись раскола, вероятно и мы были бы другими, ими бы и были.

Редактор журнала «Роман газета» Елена Русакова в свою очередь обратила внимание, что герои романа, несмотря на всю обособленность старообрядческого мира, живут так, как и должны жить люди: принимают сирот и воспитывают как своих: «А вдруг наш?». Так появляются в семье главного героя Мила или Липа, казалось бы, второстепенный персонаж, но на деле она и есть та главная сила и любовь, которая буквально выпествовала и самого главного героя - Лавра и его любимую Виту.

Поговорили и о географии романа, об атмосфере дореволюционной столицы, о местах, которые изменились, ушли безвозвратно, как Сухарева башня, и тех, что сохранились, дошли до наших дней, и что роман открывает читателю старообрядческий мир не только через быт, за сто лет, конечно, изменившийся, но и через архитектуру, и у нас есть возможность познакомиться с ним воочию.

Идёт работа над составлением экскурсии по страницам романа, маршрут будет доступен как оф-лайн, так и он-лайн, заверяет читателей литературный гид Елена Маляренко.

Вместе с писательницей Анастасией Розановой для собравшихся был прочтён небольшой отрывок из «Листа лаврового», как сокращённо называют произведение Галины Калинкиной читатели, в художественном чтении зримо воспроизведены страницы романа, начинающегося там же, всё на той же Воздвиженке, возле Кутафьей башни, Моховой, Знаменки, на улицах, по которым идут герои романа холодною Москвой.

Елена МАЛЯРЕНКО,

Фото – Эльза ГИЛЬДИНА