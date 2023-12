Татарский писатель вновь покоряет читателей и критиков по всему миру

Новая книга Заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, главного редактора Татарского книжного издательства Ленара Шаеха выпущена британским издательским домом Hertfordshire Press в Лондоне. Ленар Шаех стал обладателем гранта имени выдающегося белорусского деятеля культуры Владимира Счастного за лучшую работу в номинация «Историческое наследие» международного литературного конкурса Open Eurasia.

Новая книга Ленара Шаеха «One Song Will Be Enough» увидела свет осенью этого года в Великобритании, была представлена в рамках авторской книжной презентации в Национальном парке Бурабай в сентябре на фестивале «Voices of Friends: Poetry & Art - 2023», а также в рамках Eurasian Creative Week в Лондоне 26-29 ноября. Книга была издана на средства гранта имени Владимира Счастного за лучшую работу в номинации «Историческое наследие» в размере $3500 долларов, которую Ленар Шаех завоевал в 2022 году в рамках одиннадцатого международного литературного фестиваля Open Eurasian Literary Festival & Book Forum, организованного Eurasian Creative Guild.

Книга «One Song Will Be Enough» была издана в переводе на английский язык. Это сборник с очень необычной структурой, объединяющий художественную прозу и документализм журналистики. Первая часть - рассказы, которые уносят читателя назад во времени, в, казалось бы, заброшенную деревню, студенческое общежитие и другие места, вторая - серия интервью с выдающимися современными деятелями культуры, представленная во второй части, приводит повествование в актуальное состояние. Так в книгу вошли интервью дипломата Юлдуза Халиуллина (Республика Татарстан), журналиста Мусы Чахоровского (Польша), а также писательницы Натальи Харлампьевой (Республика Саха, Якутия). Примечательно, что именно книга Натальи Харлампьевой «Foremother Asia» также была издана Hertfordshire Press в рамках гранта Премии имени Марзии Закирьяновой конкурса Open Eurasia в 2016 году и стала первым изданием народного эпоса Республики Саха, переведенным с якутского на английский язык.

Книга получила позитивные отзывы от зарубежных литературных критиков, особенный интерес вызвала сама проблематика произведения - сохранение аутентичной национальной культуры, остро актуальная в наше время глобализации и цифровизации. Сам Ленар Шаех в рамках фестиваля «Voices of Friends: Poetry & Art - 2023» не только провел персональную презентацию для делегатов из 19 стран, но и получил медаль имени Барбары Юрковской-Навроцкой за выдающийся вклад в развитие культуры от главы международной организации Poezja London Адама Семенюка.

«One Song Will Be Enough» - уже вторая книга Ленара Шаеха, изданная Hertfordshire Press. Первая книга «One of You» также была издана при поддержке Eurasian Creative Guild в 2017 и представила собой сборник поэзии. Книга была издана в переводе на английский, редактором которого выступил Британский драматург Дэвид Уильям Перри. Эта книга была с теплом принята читательской аудиторией, а ее ре-презентация, посвященная пятилетию издания, прошла на площадке Межнациональной Библиотеки в Екатеринбурге в декабре 2022 года в рамках традиционной предновогодней встречи Гильдии.

Ленар Шаех, как член Eurasian Creative Guild, неоднократно участвовал в конкурсах Гильдии, являлся спикером в рамках фестивалей в Великобритании, Бельгии, Швеции и Казахстане и был неоднократно опубликован в литературных проектах Гильдии за последние 5 лет. Благодаря его активной деятельности участники фестивалей, объединивших более 25 стран мира, получили возможность погрузиться в уникальную культуру татар.

Книга «One Song Will Be Enough» также будет представлена в Казахстане (Астана, Алматы), России (Екатеринбург, Казань, Москва), Беларуси (Минск) и Узбекистане (Ташкент) в рамках ежегодных мероприятий Eurasian Creative Guild 12-28 декабря 2023 года.