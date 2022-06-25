Бесплатные экскурсии в День молодежи России на ВДНХ

26–28 июня на ВДНХ пройдут экскурсии «Молодой космос» в Центре «Космонавтика и авиация», «О времена! О нравы!» в Музее славянской письменности «Слово», а также обзорные экскурсии по территории Выставки. Мероприятия приурочены ко Дню молодежи России, который отмечается 27 июня. Участие во всех активностях бесплатное, по предварительной регистрации на сайте ВДНХ.

26 и 28 июня в 15:00 и 17:00 пройдут тематические экскурсии «Молодой космос». Участники познакомятся с биографией первых космонавтов, об их полетах. Экскурсоводы расскажут, все ли космонавты из первого отряда летали на орбиту, как проходила их подготовка.

26 июня в 16:00 и в 18:00, 28 июня в 17:30 и 19:00 в Музее славянской письменности пройдут экскурсии «О времена! О нравы!». Посетители узнают, как менялись нравы молодых людей на протяжении длительного периода — от домонгольской Руси до ХХ века. В этом им помогут разнообразные исторические артефакты: берестяные грамоты, написанные простыми людьми; свод правил и наставлений «Домострой»; литературно-педагогический памятник «Юности честное зерцало», составленный под руководством Петра I. Гостям расскажут о порядках, царивших в XIX веке в институтах благородных девиц и лицеях, а чтобы узнать о личных переживаниях молодых людей XX века, можно заглянуть в интерактивную зону с личными дневниками.

27 июня в 13:00 посетителей ВДНХ ждет обзорная экскурсия по территории Выставки «Песню дружбы запевает молодежь». Экскурсоводы расскажут о роли молодежи в жизни России и мира, о VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в июле 1957 года в Москве, о Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, обновленной в послевоенные годы. Место встречи — Инфоцентр в арке Главного входа, количество участников — до 35 человек.

День молодежи России отмечается ежегодно 27 июня. Этот праздник ведет свою историю со времен существования СССР. До 1993 года он назывался «День советской молодежи» и отмечался в последнее воскресенье июня, начиная с 1958 года. После распада СССР празднование Дня молодежи стали отмечать 27 июня.

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