Анастасия ОВСЯНКИНА: «Желаю больше творчества в жизни и никогда не переставать мечтать!»

Живопись всегда была очень важна в жизни культурного развития столицы. И не менее важны люди, которые внесли вклад в развитие культуры и живописи. Скоро в Москве состоится фестиваль «Город для больших и маленьких» и сегодня мы беседуем с художником и основателем сети школ живописи Анастасией Овсянкиной.

– Настя, как ты стала писать картины?

– Первый мой рисунок выполнен в 2 года. Мои родители — художники-оформители, поэтому рисование было моим кредо априори с рождения. Все детство я провела у мамы на заводе в мастерской, у нее был цех огромного размера, и она рисовала агитационные плакаты на щитах размером с дом. Например, плакаты к Дню победы. Поэтому первый мой заработок на искусстве состоялся в 7 лет, когда вместе с мамой мы должны были в очень короткие сроки отрисовать около 100 плакатов — поздравление с Новым годом. Мама дала мне задание, что она будет платить мне 1 копейку за каждого нарисованного зайчика в углу плаката. С этой задачей совместно мы справились очень легко, я заработала первые свои деньги на мороженое. Дальше было большое количество интересных проектов, но в 7 лет я решила, что буду великим модельером. поэтому все мое творчество до института было посвящено фэшн-иллюстрации.

– Чем ты обычно вдохновляешься?

– Всегда меня вдохновляло море. Море — это мой самый частый сюжет, а также я очень люблю людей, особенно с необычной внешностью. И так как я в первую очередь художник-модельер, я всю жизнь в окружении красивых женщин и мужчин, поэтому, если это фэшн-иллюстрация — это портреты. Маслом — тоже портреты. Также очень люблю писать животных. Но и интерьерная живопись, которая сейчас очень популярна, особенно большого размера, и так как я гигантоман, люблю большие картины, то заказчики приобретают у меня именно большие картины.

– Кто ценители, покупатели твоих работ?

– Конечно, я активно сотрудничаю с интерьерными центрами и дизайнерами интерьеров, с архитектурными мастерскими, потому что сейчас пик строительства и строятся красивые объекты с высоченными потолками. И такие все прекрасные дизайнерские решения нужно обязательно дополнять интерьерной живописью, цветовыми пятнами. Если мы возьмем абстрактные картины, здесь очень важна энергетика. И многие говорят, что мои картины обладают уникальной энергетикой, поэтому с удовольствием приобретают их для своих помещений и квартир. Ну и портреты, с самого раннего детства, как говорили мои родители, я умела что-то видеть во взгляде человека. И поэтому в моих портретах, даже если это цветовое пятно и две точечки, люди всегда себя узнают, узнают свою суть, в первую очередь. Поэтому у меня любят заказывать портреты.

– Ты открыла школу живописи. Расскажи, как это было.

– В 2007 году я родила дочь, а в 2008 году, через несколько месяцев после ее рождения, я поняла, что мне очень хочется писать картины. Но дома у меня не было такой возможности, не было мастерской, а я люблю писать большие картины. Однажды ко мне приехали журналисты, и увидели у меня большое количество картин на стенах. И рассказали, что есть знакомые, которые ищут художника, который бы открыл школу рисования на их маленькой площадке. Я согласилась, но у меня было условие — что я могу писать картины, проводить мастер-классы в этом помещении, делать все, что угодно, но хотя бы раз в неделю у меня должна была быть детская группа. Так совместно с дочерью я придумала «Полосатый кот».

Это тоже очень интересная история, когда я уже написала программу для дошкольного обучения детей рисованию, мне осталось придумать название своей мастерской. И естественно, это оказалось самым сложным для меня. Мне хотелось что-то оригинальное, а в голове были простые названия типа «акварельки», «кисточки», «аквамарины» и прочее. И в этот момент под столом ходила годовалая дочка, которая к тому моменту уже очень хорошо разговаривала. И она говорила «исуй пасатый кот». Я сначала не поняла, о чем она говорит. Но потом поняла — я ей всегда рисовала нашу квадратную полосатую подушечкус зелеными глазами. Подумала, какой интересный мог бы быть логотип. Так моя дочка в 1 год и 2 месяца назвала школу «Полосатый кот».

Название появилось не из воздуха, и, если честно, успех школы заключается не только в качестве обучения, но и в названии. Потому что многие говорят: «Мы хотим в «Полосатый кот». Мы не знаем, чему вы там учите, но ребенок увидел ваш логотип и очень хочет к Вам». Так случилось, что я стала директором художественной школы. Школа очень быстро набирала обороты, сначала у нас было 4 человека, через месяц было 24 человека — детей и взрослых, а через год уже 100. В данный момент школа выпускает около 1200 человек ежегодно. Нашими клиентами стали более 12000 человек, чему я бесконечно рада. Не так давно я открыла в Москве творческое пространство LOFT Изокот, находится на метро «Красносельская».

Лофт — прекрасное место с шикарными окнами, которое вдохновляет и детей и взрослых. Если у меня в Екатеринбурге народная школа для детей в первую очередь, то в Москве это пространство для отдыха после работы, где можно порисовать, общаться, место, где проходят творческие встречи, нетворкинги, там же находится моя мастерская, где представлена часть моих работ, можно познакомиться с моим творчеством, прийти порисовать и просто послушать классную музыку и выпить вкусный кофе. В лофте провожу мероприятия не только я, у нас же есть школы моды для детей, детские программы, детские мастер-классы, обучающие программы по живописи для взрослых. Также к нам приходят разные художники, которые хотят на нашей площадке поделиться своим творчеством, своим опытом, приходят со своими учениками, проводят свои мероприятия.

– Как дети могут легко обучиться рисованию и что это дает? Развитие способностей?

– За 15 лет работы с детьми я поняла, что навык рисования в нас заложен во всех, если развивать моторику, то ребенок начнет рисовать в 3 года. Самым юным художникам, которые к нам приходят на обучение — 1 год и 8 месяцев. И я вижу, что в этом возрасте самые маленькие дети — в них заложен навык рисования. Мы люди, в нас заложено генетически видеть и различать прекрасное. Но в связи с обстоятельствами или невнимательным воспитанием этот навык не развивается, а даже гасится.

Например, в общеобразовательных программах безграмотно выстроена программа обучения детей творчеству. поэтому к нам приходят дети разного уровня, разного социального статуса, дети с особенностями, потому что им показаны дороги, как заниматься творчеством. Во время рисования отключаются внешние источники раздражения, человек перестраивается эмоционально на создание картины и отвлекаясь от внешних раздражителей, мне кажется, психика человека расслабляется, а самое главное очень легко выразить себя. Если ты словами не можешь рассказать о своих чувствах, то ты можешь выразить это через рисунок. Поэтому эту практику чаще всего используют дети, когда им плохо, каждый психотерапевт знает об этой особенности, поэтому часто в психологических тренингах и разборах используют такие упражнения, как рисование, арт-терапия.

– Расскажи о фестивале

– Ежегодно наша школа проводит фестиваль «Город для больших и маленьких». В рамках этого фестиваля дети рисуют для конкурса рисунков картины на заданную тему. А дальше мы собираем интересные книги, у нас уже выпущено 7 книг. В этом году X юбилейный фестиваль и тема уникальная — «АРТ-География или единственный в мире путеводитель по России, нарисованный детьми». Мы предложили детям изучить и нарисовать самые интересные места в нашей стране и поделиться этим с нами. На данный момент прислано более 3000 работ из разных городов России, география обширна. И большие города — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, и малые города. В конце августа мы представим свою книгу в рамках V Фестиваля Русского географического общества «Открываем Россию заново. Вместе!» в Зарядье.

Моя дочь Алиса Овсянкина очень любит рисовать. Рисовала она с самого рождения, все обучающие программы я отрабатывала на своем ребенке, в том числе. Она как сын полка находится в моих мастерских, принимала участие абсолютно во всех проектах, а их нас боле 1000 проектов за 15 лет. Но в один прекрасный момент Алиса решила связать свою жизнь со спортом. Она надела коньки, и сейчас является членом сборной России по фигурному катанию в танцах на льду. У нее очень большие успехи. Я верю в ее талант. У нее феноменальная мышечная память, просто память, она очень концентрированная. Она иногда рисует в студии. Больше помогает в менеджменте проектов, но вся ее жизнь связана со спортом. Также она является победителем детского проекта на 1 канале «Ледниковый период-дети».

– Что пожелаешь нашим читателям?

– Читателям я пожелаю мечтать, фантазировать, не останавливаться. Не забывать свои хотелки. Я верю, что все, что ты хочешь получить — все сбывается, любого результата можно достичь, нужно работать. Желаю больше творчества в жизни, поскольку творчество помогает нам всем с легкостью преодолевать трудности и идти с улыбкой по жизни. Никогда не переставать мечтать!

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