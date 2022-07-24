«Безумие» Анири: певица провела ночь в парке

23 июля в подмосковной Балашихе в парке «Пехорка» прозвучала музыка. Одним из музыкальных гостей «белой вечеринки» станет певица, блогер, автор песен Анири. На сцену она вышла в сопровождении шоу-балета Rus-Vegas.

Анири впервые вышла на сцену в четыре года и сочинять песни начала ещё в юности. Но профессионально писать стала после встречи с будущим мужем и любимым человеком. «Именно любовь рождает мои песни, и большая часть моего репертуара – песни о чувствах, о любви и о счастье, о том, чем я хочу поделиться со всеми своими слушателями, – говорит певица. – Когда ты любишь, хочется дарить счастье и радость всему миру. Наверное, именно в этом и состоит миссия каждого артиста!»

В эту субботу гости парка «Пехорка» услышали не только уже ставшие известными треки Анири. Специально для этого чудесного субботнего праздника певица подготовила сюрприз – премьеру своей новой песни «Безумие».

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