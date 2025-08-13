VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Аксиос!

«Безумный ангел Пиноккио»

Безумный ангел Пиноккио - Борис Юханов
Фото: пресс-служба проекта «Театр в кино»

«Безумный ангел Пиноккио» – фильм-спектакль в память о режиссере и художнике Борисе Юхананове. Киноверсия создана на основе многократно отмеченных профессиональной критикой спектаклей Электротеатра Станиславский «Пиноккио. Лес» и «Пиноккио. Театр» режиссера Бориса Юхананова. Они были поставлены по пьесе Андрея Вишневского «Безумный ангел Пиноккио», в которых сказка превращается в философское фэнтези. Постановки идут с аншлагами уже пятый сезон. Перед спецпоказом гостей ожидает вступительное слово о творчестве режиссера от театроведа и театрального критика Кристины Матвиенко.

Роль Пиноккио в постановке исполнила Мария Беляева. Свои последние роли в кинотриптихе сыграл народный артист РФ Владимир Коренев (1940 – 2021). В фильме также играют молодые звезды театра и кино Антон Лапенко, Борис Дергачев, Дмитрий Чеботарев и Антон Филипенко. Анастасия Нефедова, лауреат премии «Золотая маска», создала костюмы для постановки, а композитор Олег Трояновский ответственен за музыкальное сопровождение фильма. Оператором выступил Александр Ильховский.

Кинотриптих – самостоятельное произведение, сохраняющее смысл и нюансы спектакля, но переводящее его эстетику на киноязык во всей красоте технического совершенства. История о путешествующем сквозь миры Пиноккио дает зрителю магический опыт погружения в наивную и одновременно сложную, как и сам главный герой, реальность.

Кругосветная экспедиция «Братство – 2025» прошла путь от Диксона до Тикси за 10 дней

