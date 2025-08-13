Российско-бразильский экипаж яхты Fraternidade («Братство») успешно добрался до Тикси в рекордно короткие сроки — всего за 10 дней. Корреспонденту издания «За рубежом» удалось пообщаться с одним из капитанов экспедиции, Сергеем Щербаковым, когда яхта уже подходила к самому северному населённому пункту Якутии. Он рассказал, как проходило плавание, кто встретил команду на мысе Челюскина, и куда яхта двинется дальше.

Сергей Щербаков — капитан международной кругосветной экспедиции «Братство – 2025», несмотря на усталость, не скрывал радости. По его словам, до самой северной точки Евразии Fraternidade буквально «долетела». Дистанцию в 450 морских миль от Диксона до пролива Вилькицкого и мыса Челюскина яхта преодолела всего за четыре дня. На их стороне были и благоприятная ледовая обстановка, и редкая для этих мест тёплая летняя погода: штиль, солнце, температура на солнце достигала 10–12 градусов, в тени — 3–5 градусов.

Команда установила своеобразный рекорд сезона — подошли к мысу Челюскина уже 7 августа, хотя раньше 9 августа сделать это никому не удавалось. Айсберги встретились только на подходе к проливу Вилькицкого, а далее льды занимали примерно треть поверхности воды — по словам Сергея, ледовая обстановка была на «три балла».

«Может, это и глобальное потепление, но, скорее всего, просто удачное совпадение — и погодных условий, и ледовой обстановки, — объясняет Щербаков. — Перед этим мы смотрели температурные графики: именно на Таймыре в это время стояли повышенные температуры. Поэтому здесь и произошло более активное таяние льда».

Благоприятная погода позволила участникам экспедиции высадиться на мысе Челюскина. Сейчас здесь только пограничная застава и небольшая метеостанция, в советское же время был посёлок на 400 жителей с самым северным детским садом в мире. На берегу экипаж встретили пограничники и несколько дружелюбных собак. Медведей, по словам Щербакова, в этот раз увидеть не удалось, хотя обычно они появляются тут почти каждый день.

Для капитана это место особенно важно: ровно 25 лет назад он был здесь во время своей первой кругосветки. В книге почётных гостей он снова оставил запись рядом с автографом своей юности. Теперь там появились новые строки — на португальском от второго капитана Алейшо Белова и на русском от самого Щербакова. Экспедиции также разрешили съёмку окрестностей с дрона, и на видео попало стадо из двух десятков белух, которое с земли не было видно.

Подходя к Тикси, команда заранее договорилась о быстрой дозаправке водой, топливом и провизией. Если в Диксоне пополнение запасов заняло почти три недели, то здесь планируют уложиться в три дня, чтобы сохранить благоприятное “окно” для прохождения Северного морского пути и успеть обогнуть Новосибирские острова с севера. Такой маршрут был выбран из-за опасного мелководья в проливе Лаптева — у Fraternidade осадка свыше пяти метров, и проходить там слишком рискованно.

Есть ещё одна цель путешествия: команда планирует посетить остров Беннетта — одно из самых загадочных мест российской Арктики, неразрывно связанное с легендой о Земле Санникова, которую безуспешно искали сто лет. Когда-то люди бывали здесь не чаще, чем раз в тридцать лет, а сейчас Беннетта стал более доступен для экспедиций, и путешественники из разных стран заезжают сюда почти ежегодно. Команда Fraternidade не только рассчитывает попасть на остров, но и провести небольшие исследования.

«На самой северо-восточной оконечности острова Беннетта находится геотермальный вулкан, — делится Сергей Щербаков. — По оценкам учёных, он действующий: раз в два-три года выбрасывает в атмосферу облака, содержащие сероводород. Может быть, именно этот феномен и стал основой легенд о том, что здесь существуют какие-то субтропики. Конечно, это не тот вулкан, что в фильме “Земля Санникова”, но посмотреть на него своими глазами и запустить дрон для съёмки очень хотелось бы».

В дальнейшем в планах экспедиции — Певек, затем остров Врангеля и пролив Лонга. В прошлом году пролив не был свободен ото льда и его пришлось обходить с севера, однако в этом сезоне, по информации «Атомфлота», проход чист. Если получится пройти Лонга, команда значительно ускорится и сможет выйти к Берингову проливу уже в конце августа — начале сентября. Это даст больше времени на подготовку к финишу — пересечению Тихого океана с севера на юг.

Преодолев самую северную точку маршрута, экипаж ставит перед собой новую цель — добраться до самой южной, к мысу Горн. Завершить кругосветное плавание планируется в следующем году, когда Fraternidade вернётся в бразильский Салвадор, откуда стартовала 12 апреля.