БФ «Гольфстрим» принял участие в проекте «Помогайте со звездами»

В проекте приняли участие звездные амбассадоры фонда «Гольфстрим»: Лина Иванова, Елена Махиня, Илья Древнов. Над объектами NFT работали студенты Института бизнеса и дизайна B&D.

В Международный день мецената и благотворителя БФ «Гольфстрим» анонсирует участие в проекте «Помогайте со звездами», для которого были разработаны звездные NFT объекты.

Помогайте со звездами: новый проект на mos.ru, который позволит поддержать людей, которым необходима помощь и стать обладателем уникальных цифровых-объектов.

В этом суть проекта «Помогайте со звездами», в котором мы с удовольствием участвуем!

Заходите на витрину, листайте, выбирайте. Все лоты — это цифровые объекты NFT, которые можно получить, совершив пожертвование. Каждый из них может стать вашим, будь то объект диджитал-искусства или уникальная аудиозапись. В поддержку фонда «Гольфстрим» вместе с российскими звездами были созданы объекты. Смотрите, как здорово получилось!

Поддержать фонд «Гольфстрим» - это навсегда вписать своё имя в историю московской благотворительности, ведь подобного проекта город ещё не делал.

Елена Махиня - дизайнер, создательница собственного бренда одежды Astromoda. Автор направления квантовая мода. Это мода, направленная к внутреннему миру человека. Одежда, которая стремится сделать человека лучше и добрее, помогает верить в себя.

Уникальное пальто с авторской росписью предоставила дизайнер и создательница бренда одежды Astromoda Елена Махиня. Философия бренда отражена в названии – дизайнер создает одежду в соответствии со знаком зодиака и сопутствующей этому знаку стихией. Одежда, наполненная смыслом и энергией дарит творческую свободу и импульс, а также психологический комфорт. Дизайн пальто навеян работой известного импрессиониста Винсента Ваг Гога «Звёздная ночь». В работе соединены искусство, цвет и форма.

В работе над объектом принимала участие студентка Института бизнеса и дизайна Харитонова Юлия Андреевна.

Лина Иванова – российская актриса театра, кино и озвучания и амбассадор фонда «Гольфстрим». Является официальным голосом актрисы Эммы Уотсон и её персонажа Гермионы Грейнджер из саги о Гарри Поттере. Лучшие роли: «Снежная Королева: Зазеркалье», «Лекс и Плу: Космические таксисты», «Чуч-Мяуч».

Спин-офф серии книг о Гарри Поттере и его друзьях написала сотрудница PR отдела фонда «Гольфстрим» Мария Глинская. Озвучила Лина Иванова, российская актриса театра, кино и озвучивания. Это интересная история о любимых героях.

На очереди еще два NFT объекта в виде диджитал-искусства с изображением Лины Ивановой и Ильи Двевнова и Марины Неёловой.

Над созданием NFT объекта с изображением Лины Ивановой работали студенты Института бизнеса и дизайна Медведева Ксения Андреевна и Старцева София Андреевна.

NFT-объект с Ильёй Древновым – российским актером театра и кино и амбассадор фонда «Гольфстрим». Илья служит в Московском театре «Современник». Известный по таким фильмам, как «Ворошиловский стрелок», «Тонкая Грань», «По следу зверя» и другим работам.

Илья предоставил уникальное фото из архива театра «Современник». На фото изображены Илья Древнов и Марина Неёлова, одна из ведущих актрис театра, известнейшая актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР (1980), Народная артистка РСФСР (1987) во время спектакля «Играем Шиллера!». Над дизайном изображения работали студенты Института бизнеса и дизайна Медведева Ксения Андреевна и Старцева София Андреевна.

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