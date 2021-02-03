БИ-2 и MIA BOYKA перепели культовый хит «Последний герой»

«Остаться в живых….» – пожалуй, нет ни одного человека, который не слышал бы строчки из сингла, ставшего саунтдтреком к одноименному шоу, которое в этом году, к тому же, празднует свой 20-летний юбилей с момента первого выпуска.

Специально к круглой дате продюсеры проекта предложили Лёве и Шуре Би-2, пригласив к сотрудничеству певицу и трендсеттера TikTok MIA BOYKA, сделать подарок своим фанатам и вдохнуть новое звучание в трек, «Я сразу же приняла предложение записать совместный саунтрек, даже не раздумывая.

Я еще не родилась, а они уже были популярными», – прокомментировала сама MIA BOYKA, добавив, что «это всегда круто, когда два поколения соединяются и у них получается сделать что-то стоящее».

Что получилось в итоге? Песня в буквальном смысле наполнилась новым смыслом: 2 куплета, которые MIA BOYKA написала для нового релиза, – история взаимоотношений мужчины и женщины, которые даже в условиях выживания, дышат и живут одним целым.

«Во взаимоотношениях всегда важно двигаться вместе, стараться не только для себя, но и думать о том, кто рядом», – уверена звезда.

А вот участницей шоу MIA BOYKA так и не стала, хотя всегда и хотела принимать в нем участие.

Среди же счастливчиков, которые получили заветный шанс стали победители и участники предыдущих сезонов «Последнего героя», выбранные голосованием зрителей: в команду «Чемпионов» вошли Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун. Им противостоит племя телезрителей, собранное по итогам открытого всероссийского кастинга. Ведущей шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» уже в третий раз стала актриса Яна Троянова.

«Мне нравится бросать себе вызов», – заявляет MIA BOYKA, намекая на непростую задачу, которая была поставлена перед ней во время написания фита. Вызов брошен, осталось дождаться его результата. Вы уже готовы услышать и увидеть, что получилось?

украли