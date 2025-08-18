Режиссер Виталий Калинин о фестивале социального кино «Шередарь»: «Мы всегда идем на эксперименты»

Режиссер-документалист, член правления и председатель попечительского совета благотворительного фонда «Шередарь» Виталий Серафимович Калинин рассказал о взаимодействии искусства и благотворительности, миссии фестиваля социального кино «Шередарь», а также о том, почему помогать — это важно.

– Виталий Серафимович, как в современном мире происходит взаимодействие искусства и благотворительности?

– Искусство служит прежде всего чувствам. И эти чувства выводят человека на тот уровень, когда приходит понимание, что без помощи окружающему миру человек обречен на пустоту. Другого варианта нет. Если ты не взаимодействуешь с окружающим миром, людьми, не стремишься помочь, то остаешься один и погружаешься в потребительство. Для нашего общества благотворительность стала хорошей нормой жизни. Деятели искусства, известные медийные лица, стараются помогать разным фондам привлекая внимание к их работе, а кто-то помогает деньгами и связями, способствует проведению акций и программ благотворительных фондов.

– Как вы пришли в фонд «Шаредарь» и как в целом люди обычно приходят в благотворительность?

– У каждого свой путь. У кого-то это, как и у меня, некая случайность. Возьмем, например, волонтеров – это в большинстве своем молодые люди, которые ведомы желанием нового, перед ними открыты все возможности… Они часто вступают в волонтерские проекты, так как изначально им это кажется интересным и даже «прикольным». При этом, люди старшего поколения не всегда понимают такую мотивацию. Но это нормально. Молодые люди едут и вдруг понимают, что в них что-то «включилось». Мы должны понимать, что волонтерство, впрочем, как и любая благотворительность, — это не мессианство, не какая-то сильная нагрузка, которую ты несешь по жизни. Просто в какой-то момент в жизни появляется еще одна новая грань.

Волонтерство бывает самого разного уровня. Например у нас в «Шередаре» волонтеры выступают как вожатые, мы их называем «шери». Или, скажем, самое ценное, что только может быть — когда медики едут в свой отпуск работать на сменах, и это бесплатно. Мы же, деятели искусства, стараемся привлечь внимание общества к этой сфере. Я пришел в «Шередарь» через съемки фильма. И остался. Я делал фильм про становление «Шередаря» и горжусь этим, потому что сейчас вижу результат. И помню, как это выглядело буквально 10-12 лет назад.

– Как зародилась идея кинофестиваля «Шередарь»? Как пришла мысль объединить на одной площадке профессионалов и любителей?

– Фестивали в принципе — это то, что я называю «песочницы», то есть они действуют по четко заданному формату, соответствующему политике фестиваля. Потенциальные участники зачастую могут услышать: «у вас хорошее кино, но мы показывать его не будем, так как это не лежит в сфере наших интересов». А кинофестиваль Шередарь задумывался как раз, как фестиваль неформатных фильмов. Помню, я обратился к Михаилу Афанасьевичу Бондареву (М.А. Бондарев — учредитель благотворительного фонда «Шередарь») и сказал: «Давайте сделаем фестиваль положительных фильмов — мы даже хотели его назвать «Фестиваль позитивного фильма» — именно для тех, кто не попал никуда, потому что «неформат». Социальное кино, в особенности 10 лет назад, было «неформат». И, не побоюсь этих слов, наш фестиваль стал первой площадкой для таких работ. Потом за нами пошли другие фестивали, и сейчас они даже, наверное, более раскрученные. Тем не менее, наш настрой на то, что мы будем делать открытую площадку, сохранился, сохраняется и, надеюсь, сохранится дальше. Это была первая причина для основания кинофестиваля.

Вторая — дать площадку студентам, чтобы они тоже попробовали себя. И третья причина, возможно, самая главная, идущая от Михаила Афанасьевича, — дать возможность благотворительным фондам высказываться. В фондах в те времена снимали любители, порой, были превосходные идеи, но не хватало мастерства, чтобы раскрыть тему. Мы делились с ними своим опытом и навыками. И через некоторое время мы вдруг увидели профессиональных людей. Сегодня они возглавляют фонды, снимают замечательные работы. Из любителей они выросли в профессионалов. Наша цель — давать развитие всем. Пусть, как говорит китайская поговорка, «цветут тысячи цветов».

– Как изменился фестиваль за годы своего существования?

– Изменился кардинально. Если он начинался с того, что мы хватались за голову и говорили, что на сотню работ можем оценить одну-две, то сегодня мы практически не видим слабых фильмов. Вернее, мы их иногда видим, но все время даем рекомендации, в каком направлении двигаться дальше. Сегодня мы представляем из себя зрелый фестиваль с точным пониманием того, чего мы хотим. У нас уже есть своя аудитория, есть свои люди и фонды, которые ждут этого фестиваля и хотят в нем участвовать. Они хотят показать то, что не будет показано нигде и никогда, ни на одном фестивале, кроме нашего.

– Что вы ожидаете от IX кинофестиваля?

– Безусловно, новых работ. В этом году мы решили сократить количество номинаций, потому что раньше действительно хотели объять необъятное. В то же время появилась новая номинация «Человек и война». В прошлом году у нас уже была номинация, связанная с СВО, — «Благотворительность с риском для жизни». Это была номинация об акциях, помощи и взаимопомощи, связанной с СВО. Мы оставили эту тематику, но несколько изменили ее. Участвовать могут как документальные работы, так и телевизионные. Это может быть и освещение событий, и размышления о них. О том, что происходит с человеком, как он меняется. В то же время мы по-прежнему принимаем и рассказы о других благотворительных проектах. Мы всегда идем на эксперименты.

– Какое напутствие вы дали бы мы участникам перед кинофестивалем?

– Дерзайте и не подстраивайтесь ни под чьи ожидания. Делайте сердцем, слушайте свою интуицию, и тогда мы это оценим, поскольку жюри — люди высочайшего класса.

– Какие у вас дальнейшие планы по развитию кинофестиваля?

– Через год будет юбилейный кинофестиваль – но мы уже сейчас ищем новые идеи и форматы. И те, кто приедет к нам, сразу почувствуют изменения. И мы, конечно, рассчитываем на поддержку нашей инициативы со стороны государства – надеемся, что получим грант, это позволит нам подняться на новый уровень, выйти на новые результаты. Благотворительность, пожалуй, это то, что делает человека осознанным членом здорового общества…