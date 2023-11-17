Maxim Zavidia презентовал новый трек «Было и было»

В свет вышла композиция «Было и было» в исполнении Maxim Zavidia.

В новой песне артист повествует о завершенных отношениях многих пар и таким образом предстает перед нами рассказчиком. После нашумевшей песни «Я Чужой», где затрагивается тема любви и расставания, можно смело предположить, что премьера — это некий сиквел, который продолжит затрагивать чувства и души, и скорее всего, выводить на эмоции и слезы.

Было и было, все отпустила,

Все маяки давно погасли.

Больше не веришь в эти сказки,

Жаль, что недолго-долго...

жили-были...

В таких строчках сразу ощущаешь расставание, переживание и душевную боль. Не для кого не секрет, что каждый человек на планете проходит через такой эмоциональный этап в жизни-где любовь, которая казалось вечной, может навсегда покинуть сердце.

Над композицией работали несколько месяцев, Максим переписывал вокал, добавил электрогитару, для усиления драматургии, и успел снять очень эмоциональный клип, который будет представлен в ближайшее время.