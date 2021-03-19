Блогер SAVKO дерзко пообещал привезти ТикТок в Крым

ТикТок актив­но запол­ня­ет медиа-про­стран­ство, а тикток-бло­ге­ры по коли­че­ству про­смот­ров и уров­ню дохо­дов уже могут сме­ло потес­нить как Instagram-див, так и миро­вых звезд.

Прав­да, есть место, куда еще циви­ли­за­ция в виде ТикТо­ка не дошла. И нахо­дит­ся оно в Рос­сии, на полу­ост­ро­ве Крым. Види­мо, при­шло вре­мя изме­нить ситу­а­цию. Так, на недав­нем сове­ща­нии депу­тат от «Еди­ной Рос­сии» Ната­лья Поклон­ская высту­пил с пред­ло­же­ни­ем не про­сто запу­стить соц­сеть на тер­ри­то­рии Кры­ма, но и создать соб­ствен­ный ТикТок Хаус «Южная резиденция».

Есте­ствен­но, бло­ге­ры тут же радост­но отре­а­ги­ро­ва­ли на заяв­ле­ние Поклон­ской. Одним из пер­вых, кто решил под­дер­жать и про­ком­мен­ти­ро­вать заяв­ле­ние депу­та­та, стал попу­ляр­ный бло­гер SAVKO, кото­рый в тот момент празд­но­вал свой день рож­де­ния в кру­гу бло­ге­ров-дру­зей, сре­ди кото­рых были Арка­ша Меклер, Илья Мило­хин, Алек­сандр Банай­щик, Ило­на Кори­нец, Саша Сто­ун, Ана­то­лий Цой и дру­гие. «Ната­лья Вла­ди­ми­ров­на, я, конеч­но. не гла­ва Кры­ма, но я и есть ТикТок, поэто­му я вас услы­шал. Мы сде­ла­ем это», — заве­рил Алек­сей в ответ­ной репли­ке Поклонской.

Оста­ет­ся толь­ко дога­ды­вать­ся, чего теперь нам сто­ит ждать от SAVKO и какие даль­ней­шие дей­ствия пред­при­мет бло­гер всея тикток. И, похо­же, ждать оста­лось недол­го. Уже 10 апре­ля Алек­сей при­е­дет в Крым и при­ве­зёт с собой весь ТикТок. Лови­те момент!

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