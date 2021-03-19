Певица VIOLA: «Песня рождается во время проживания самых сильных эмоций»

Сло­ва к сво­ей новой песне «Не про­бле­ма» моло­дая артист­ка напи­са­ла сама. Это полу­чи­лось на волне вдох­но­ве­ния, почти мол­ние­нос­но: бук­валь­но за пол­ча­са. Пер­вая строч­ка, напри­мер, и ста­ла толч­ком к напи­са­нию. Это свое­об­раз­ная про­ек­ция жиз­нен­ной ситу­а­ции после полу­чен­ных ярких эмо­ций: любов­ных собы­тий и интриг. VIOLA яркая моло­дая пер­спек­тив­ная твор­че­ская лич­ность, кото­рая шага­ет в ногу с совре­мен­ным шоу-биз­не­сом, успе­ва­ет выпус­кать лирич­ные пес­ни о люб­ви, а ино­гда и шоки­ро­вать сво­им откро­вен­ным обра­зом и ост­ры­ми выска­зы­ва­ни­я­ми на зло­бу дня. В сво­ём интер­вью она рас­ска­за­ла нам исто­рию созда­ния пес­ни, немно­го себе и сво­ём творчестве.

– Вио­ла, рас­ска­жи­те, когда вам в голо­ву при­шла идея напи­сать дан­ный трек и как быст­ро это получилось?

– Это полу­чи­лось почти мол­ние­нос­но. Бук­валь­но за пол­ча­са. Я уже ложи­лась спать с огром­ным коли­че­ством мыс­лей в голо­ве, как обыч­но. Я осмыс­ли­ваю про­шед­ший день, свои дей­ствия и поступ­ки. Все про­кру­чи­ваю у себя в голо­ве и раз­мыш­ляю над тем, что про­изо­шло. Так, в поры­ве каких-то мыс­лей мне при­шли в голо­ву пер­вые две строч­ки «Когда кто-то сры­ва­ет­ся ночью, кто-то спит до утра». Я сна­ча­ла поду­ма­ла, что запом­ню — при­коль­ные строч­ки, может быть потом. Но тут же пере­ду­ма­ла, решив, что луч­ше сра­зу запи­сать их. Пото­му что были слу­чаи, когда я дума­ла, что запом­ню, но на утро про­сы­па­лась с мыс­лью «А что нуж­но было запом­нить? Спа­си­бо, до сви­да­ния, не пом­ню». Я сра­зу их запи­са­ла, потом дума­ла, что на этом все: я лягу спать. Но все сло­жи­лось совсем ина­че. Даль­ше вдох­но­ве­ние как поли­лось: я послу­шал одну пес­ню, дру­гую, вспо­ми­на­ла все пере­жи­тые эмо­ции и настро­е­ния. Как-то так полу­чи­лось чуть ли не за несколь­ко минут напи­сать текст. Я сра­зу же отпра­ви­ла его саунд-про­дю­се­ру, он дал мне доб­ро и ска­зал: «При­ез­жай». Мы с ним назна­чи­ли встре­чу на сту­дии. Там уже напи­са­ли мело­дию, аран­жи­ров­ку, и так роди­лась пес­ня «Не проблема».

– Как вы счи­та­е­те, может ли «Не про­бле­ма» стать хитом? Мне кажет­ся, у мно­гих деву­шек дан­ная исто­рия может най­ти отра­же­ние в душе. Вооб­ще, кому в боль­шей сте­пе­ни вы адре­су­е­те эту песню?

– Я очень на это наде­юсь! Конеч­но, я думаю, как и все арти­сты, что каж­дая пес­ня ста­нет хитом, но утвер­ждать ниче­го нель­зя. Одна­ко все люди, кото­рым я пока­за­ла этот трек до рели­за, очень вос­тор­га­лись и вос­хи­ща­лись имен­но тек­стом. Пото­му что это все по-насто­я­ще­му, искренне и чест­но. что в общем нра­ви­лось это всё искренне и чест­но. Дей­стви­тель­но, эта исто­рия зна­ко­ма, навер­ное, каж­дой или каж­дой вто­рой. Она такая лирич­ная! А у нас, мне кажет­ся, любят все-таки лирич­ные пес­ни. Осо­бен­но девуш­ки, кому я в боль­шей сте­пе­ни и адре­сую эту пес­ню, ну и конеч­но всем. Но, так как я рас­ска­зы­ваю про свои эмо­ции, кото­рые бли­же девуш­кам, полу­ча­ет­ся, что боль­ше она наце­ле­на имен­но на них. Хотя там есть намёк и маль­чи­кам, пар­ням, и муж­чи­нам — все­му муж­ско­му насе­ле­нию -, что и как, воз­мож­но, не нуж­но делать, а что необходимо.

– Кто вдох­но­вил вас на созда­ние ком­по­зи­ции «Не про­бле­ма»? Вы сей­час в отно­ше­ни­ях с этим чело­ве­ком? Може­те ли вы ска­зать, что посвя­ти­ли пес­ню ему?

– Я не буду гово­рить, кому я посвя­ти­ла пес­ню. В отно­ше­ни­ях сей­час с ним мы не состо­им, и это хоро­шо. Но спа­си­бо, в любом слу­чае. Спа­си­бо за опыт, спа­си­бо за эту пес­ню ему и всем дру­гим: и буду­щим и быв­шим. Полу­ча­ет­ся, дей­стви­тель­но вдох­но­ви­ли отно­ше­ния на созда­ние этой пес­ни, ско­рее даже их конец.

– Как дол­го вы были вме­сте? Поче­му имен­но сей­час вы реши­ли рас­ска­зать сво­ей ауди­то­рии эту историю?

– Я не сей­час реши­ла рас­ска­зать об этом. Я в прин­ци­пе не при­ни­ма­ла такое реше­ние. Про­сто напи­са­лась пес­ня, в кото­рой ника­кая лич­ная инфор­ма­ции осо­бо не рас­кры­ва­ет­ся. Повест­во­ва­ние идет эмо­ци­я­ми и настро­е­ни­ем, в кото­ром девуш­ка пре­бы­ва­ет, нахо­дясь в отно­ше­ни­ях кото­рые не при­но­сит ей сча­стье. Мы не дол­го были вме­сте. Напи­са­ла-то я пес­ню доста­точ­но дав­но: несколь­ко меся­цев назад. Все это вре­мя мы гото­ви­ли ее, после чего был дру­гой релиз. И вот сей­час, к весне, когда в воз­ду­хе появит­ся роман­ти­че­ское настро­е­ние, я реши­ла закрыть исто­рию про­шло­го. Что­бы уже с дру­гим настро­ем, с новы­ми эмо­ци­я­ми, чув­ства­ми, с откры­тым серд­цем ко все­му всту­пить в эту вес­ну. А еще, что­бы ино­гда мож­но было повспо­ми­нать под эту пес­ню какие-нибудь пло­хие истории.

– Как часто вы в целом рас­ска­зы­ва­е­те про свою лич­ную жизнь? Или все же ста­ра­е­тесь не афишировать?

– Я ста­ра­юсь не афи­ши­ро­вать свою лич­ную жизнь, пото­му что на то она и лич­ная. Все зна­ют, что пес­ня рож­да­ет­ся во вре­мя про­жи­ва­ния самых силь­ных эмо­ций. Это может быть свя­за­но с влюб­лён­но­стью, рас­ста­ва­ни­ем, пре­да­тель­ством, побе­дой или пора­же­ни­ем. Имен­но так рож­да­ют­ся сти­хи, пес­ни, тек­сты. И поэто­му так полу­чи­лось, что имен­но эта пес­ня появи­лась на волне пере­жи­ва­ний после рас­ста­ва­ния. Поэто­му при­шлось при­от­крыть заве­су тай­ны и чуть-чуть рас­ска­зать о сво­их отно­ше­ни­ях. Я по боль­шей части сто­рон­ник того, что­бы рас­ска­зы­вать про эту тему в пес­нях. Что­бы чело­век по ту сто­ро­ну экра­на или сце­ны имен­но про­ник­ся тво­ей исто­ри­ей. Или нашел свою исто­рию в этой песне.

– Може­те ли вы ска­зать, что это было силь­ное чув­ство, что спро­во­ци­ро­ва­ло такой душев­ный порыв?

– Это было, навер­но, силь­ней­шее чув­ство. Любые силь­ные эмо­ции нас на что-то вдох­нов­ля­ют. Меня, напри­мер, это спо­двиг­ло на напи­са­ние пес­ни «Не про­бле­ма». За что я бла­го­дар­на и это­му чело­ве­ку, и людям, кото­рые были вокруг в тот момент, и в прин­ци­пе чудес­ным людям, кото­рые меня поддерживали.

– Вы люби­ли это­го человека?

– Ну, как ска­зать… Что уже скры­вать, очень люби­ла и поло­жи­тель­но отно­шусь и в дан­ный момент. Пото­му что всё-таки когда-то же было хоро­шо. И в кон­це кон­цов, бла­го­да­ря это­му напи­са­на ком­по­зи­ция, кото­рую я про­сто обо­жаю до глу­би­ны души. Поэто­му люби­ла и буду любить, но уже по-другому.

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