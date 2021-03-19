Певица VIOLA: «Песня рождается во время проживания самых сильных эмоций»

Слова к своей новой песне «Не проблема» молодая артистка написала сама. Это получилось на волне вдохновения, почти молниеносно: буквально за полчаса. Первая строчка, например, и стала толчком к написанию. Это своеобразная проекция жизненной ситуации после полученных ярких эмоций: любовных событий и интриг. VIOLA яркая молодая перспективная творческая личность, которая шагает в ногу с современным шоу-бизнесом, успевает выпускать лиричные песни о любви, а иногда и шокировать своим откровенным образом и острыми высказываниями на злобу дня. В своём интервью она рассказала нам историю создания песни, немного себе и своём творчестве.
– Виола, расскажите, когда вам в голову пришла идея написать данный трек и как быстро это получилось?
– Это получилось почти молниеносно. Буквально за полчаса. Я уже ложилась спать с огромным количеством мыслей в голове, как обычно. Я осмысливаю прошедший день, свои действия и поступки. Все прокручиваю у себя в голове и размышляю над тем, что произошло. Так, в порыве каких-то мыслей мне пришли в голову первые две строчки «Когда кто-то срывается ночью, кто-то спит до утра». Я сначала подумала, что запомню — прикольные строчки, может быть потом. Но тут же передумала, решив, что лучше сразу записать их. Потому что были случаи, когда я думала, что запомню, но на утро просыпалась с мыслью «А что нужно было запомнить? Спасибо, до свидания, не помню». Я сразу их записала, потом думала, что на этом все: я лягу спать. Но все сложилось совсем иначе. Дальше вдохновение как полилось: я послушал одну песню, другую, вспоминала все пережитые эмоции и настроения. Как-то так получилось чуть ли не за несколько минут написать текст. Я сразу же отправила его саунд-продюсеру, он дал мне добро и сказал: «Приезжай». Мы с ним назначили встречу на студии. Там уже написали мелодию, аранжировку, и так родилась песня «Не проблема».
– Как вы считаете, может ли «Не проблема» стать хитом? Мне кажется, у многих девушек данная история может найти отражение в душе. Вообще, кому в большей степени вы адресуете эту песню?
– Я очень на это надеюсь! Конечно, я думаю, как и все артисты, что каждая песня станет хитом, но утверждать ничего нельзя. Однако все люди, которым я показала этот трек до релиза, очень восторгались и восхищались именно текстом. Потому что это все по-настоящему, искренне и честно. что в общем нравилось это всё искренне и честно. Действительно, эта история знакома, наверное, каждой или каждой второй. Она такая лиричная! А у нас, мне кажется, любят все-таки лиричные песни. Особенно девушки, кому я в большей степени и адресую эту песню, ну и конечно всем. Но, так как я рассказываю про свои эмоции, которые ближе девушкам, получается, что больше она нацелена именно на них. Хотя там есть намёк и мальчикам, парням, и мужчинам — всему мужскому населению -, что и как, возможно, не нужно делать, а что необходимо.
– Кто вдохновил вас на создание композиции «Не проблема»? Вы сейчас в отношениях с этим человеком? Можете ли вы сказать, что посвятили песню ему?
– Я не буду говорить, кому я посвятила песню. В отношениях сейчас с ним мы не состоим, и это хорошо. Но спасибо, в любом случае. Спасибо за опыт, спасибо за эту песню ему и всем другим: и будущим и бывшим. Получается, действительно вдохновили отношения на создание этой песни, скорее даже их конец.
– Как долго вы были вместе? Почему именно сейчас вы решили рассказать своей аудитории эту историю?
– Я не сейчас решила рассказать об этом. Я в принципе не принимала такое решение. Просто написалась песня, в которой никакая личная информации особо не раскрывается. Повествование идет эмоциями и настроением, в котором девушка пребывает, находясь в отношениях которые не приносит ей счастье. Мы не долго были вместе. Написала-то я песню достаточно давно: несколько месяцев назад. Все это время мы готовили ее, после чего был другой релиз. И вот сейчас, к весне, когда в воздухе появится романтическое настроение, я решила закрыть историю прошлого. Чтобы уже с другим настроем, с новыми эмоциями, чувствами, с открытым сердцем ко всему вступить в эту весну. А еще, чтобы иногда можно было повспоминать под эту песню какие-нибудь плохие истории.
– Как часто вы в целом рассказываете про свою личную жизнь? Или все же стараетесь не афишировать?
– Я стараюсь не афишировать свою личную жизнь, потому что на то она и личная. Все знают, что песня рождается во время проживания самых сильных эмоций. Это может быть связано с влюблённостью, расставанием, предательством, победой или поражением. Именно так рождаются стихи, песни, тексты. И поэтому так получилось, что именно эта песня появилась на волне переживаний после расставания. Поэтому пришлось приоткрыть завесу тайны и чуть-чуть рассказать о своих отношениях. Я по большей части сторонник того, чтобы рассказывать про эту тему в песнях. Чтобы человек по ту сторону экрана или сцены именно проникся твоей историей. Или нашел свою историю в этой песне.
– Можете ли вы сказать, что это было сильное чувство, что спровоцировало такой душевный порыв?
– Это было, наверно, сильнейшее чувство. Любые сильные эмоции нас на что-то вдохновляют. Меня, например, это сподвигло на написание песни «Не проблема». За что я благодарна и этому человеку, и людям, которые были вокруг в тот момент, и в принципе чудесным людям, которые меня поддерживали.
– Вы любили этого человека?
– Ну, как сказать… Что уже скрывать, очень любила и положительно отношусь и в данный момент. Потому что всё-таки когда-то же было хорошо. И в конце концов, благодаря этому написана композиция, которую я просто обожаю до глубины души. Поэтому любила и буду любить, но уже по-другому.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.