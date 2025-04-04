Блюз-рок группа Sula Fray из Черкесска выпускает свою самую серьезную песню в карьере

Группа Sula Fray из Черкесска продолжает набирать обороты и закрепляться в статусе одного из главных восходящих имен в живой музыке на стыке рока, блюза и поп-музыки. Их глубокие песни для миллениалов с богатыми аранжировками уже привлекли внимание более полумиллиона ежемесячных слушателей, что привело к первому солдауту на концерте в Москве и попаданию на обложку плейлиста «Новые хиты русского рока» в Яндекс Музыке.

В 2025 году музыканты намерены приумножить свой успех, ежемесячно выпуская сильные песни и закрепляя связь с аудиторией на регулярных концертах, ближайшие из которых запланированы в апреле в Мск и СПб. Их новая песня «Боль и страх» выходит в аккурат перед сольными концертами в столицах и дополнительно привлекает внимание аудитории. Тяжелый и глубокий посыл песни фронтмен группы Сула доносит до слушателя в свойственной себе философской манере, говоря о том, что человек находит в себе силы смотреть в глаза своему страху несмотря на отчаяние в котором он находится.