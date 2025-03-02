Более 1 млн просмотров собрал сериал «Ополченский романс» по рассказам Захара Прилепина

Новый драматический сериал «Ополченский романс», снятый по одноименному сборнику рассказов Захара Прилепина, собрал уже 1 млн просмотров в онлайн-кинотеатре PREMIER. Он стал лидером среди сериалов и фильмов военной тематики за 2025 год на платформе. Проект вышел на экраны 18 февраля.

Сериал «Ополченский романс» снят кинокомпанией «Гринвич Продакшн» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Восьмисерийная драма погружает зрителей в события осени 2014 года через призму личных историй и сложных моральных выборов героев.

По сюжету, молодой журналист Алексей Суворов, который мечтает работать в зарубежном издании, движимый мечтами о деньгах и славе отправляется на Донбасс в составе гуманитарной миссии с целью взять интервью у легендарного комбата Лесенцова, ополченца. Однако дорога к цели оказывается насыщена неожиданными испытаниями. Каждый шаг журналиста становится выбором между личными интересами и общечеловеческими ценностями.

Сериал рассказывает о людях, которые не захотели бросить свои дома и пытаются жить в новых условиях, о сложном выборе и рискованных решениях. Захар Прилепин говорит, что визуализировал людей, которые ему дороги и которых он любил: «Я хотел просто зафиксировать, запомнить своих товарищей, какими они были в лучшие свои годы, и павших своих друзей вспомнить. И вообще я боялся, что могу не дожить, надо поскорее про это рассказать. И рассказал».

В главных ролях — Алексей Вертков, Андрей Назимов, Виталий Кищенко, Владимир Стеклов и другие звёзды отечественного кино. Режиссёром проекта выступил Олег Лукичёв.