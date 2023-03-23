Колесо обозрения «Солнце Москвы» приглашает детей бесплатно совершить полет над столицей

1 апреля 2023 года «Солнце Москвы» дарит бесплатный вход на колесо обозрения всем детям до 12 лет включительно. Регистрация на получение бесплатного детского билета на рейс «Москва-Солнце-Москва» открыта на официальном сайте.

«Мы объявляем о старте регистрации на социальную акцию «Детям — бесплатно!». Ее участником может стать любой ребенок до 12 лет включительно. 1 апреля ребятам будет предоставлена возможность бесплатно посетить аттракцион. И это не первоапрельская шутка», — отметили в пресс-службе «Солнца Москвы».

Для путешествия на высоту 140 метров достаточно предварительной регистрации на сайте колеса обозрения: родителям или сопровождающему лицу необходимо заполнить анкету. После этого на указанную электронную почту придёт уникальный промокод. Используя его, гости смогут получить бесплатный детский билет на 1 апреля на сайте «Солнца Москвы».

«Перед посадкой на колесо обозрения сопровождающему необходимо предъявить любой документ, подтверждающий возраст ребенка. Количество билетов ограничено», — добавили в пресс-службе.

Дети до 12 лет могут посещать аттракцион только со взрослым. Поэтому для сопровождающего взрослого необходимо приобрести входной билет. Подробные правила акции «Детям — бесплатно» размещены на официальном сайте «Солнца Москвы».

Колесо обозрения «Солнце Москвы» — новая достопримечательность столицы, где с высоты 140 метров круглогодично можно наблюдать за ритмом города и его знаковыми местами. Аттракцион оборудован 30 закрытыми кабинами, 5 из них с прозрачным полом.

Кабины оснащены системами кондиционирования, отопления и освещения, а также видеонаблюдением, аудиосистемой и кнопкой связи с оператором. Вместимость колеса за один оборот, продолжительностью 18 минут и 40 секунд, составляет 450 человек. В час на колесе обозрения могут отдыхать 1435 человек.

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