Более 400 драматических произведений поборются за звание лучшей просветительской пьесы всероссийского конкурса «Знание.Театр»

Российское общество «Знание» получило более 400 заявок на участие во всероссийском конкурсе театральных пьес для старшего школьного возраста и студентов. Прислать свою работу мог любой желающий в возрасте от 15 лет и старше. Самое интересное и актуальное драматическое произведение, которое определит экспертное жюри, в сентябре будет поставлено на сцене московского театра с участием известных российских актеров. Проект реализуется Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, а также Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Партнером Проекта выступает театр «Практика».

Конкурс «Знание.Театр» получил достойный отклик: всего было подано 420 работ из 68 регионов России. Свои произведения прислали начинающие и опытные драматурги со всех уголков страны. Больше всего заявок было направлено из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Екатеринбурга и Свердловской области.

Трем самым младшим участникам конкурса – 15 лет, это школьники из Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда. В своих работах ребята затрагивают проблемы взаимоотношений между людьми, которые в отдельных случаях раскрываются на фоне важных исторических событий. Самому старшему конкурсанту – 84 года, это преподаватель высшей математики, кандидат физико-математических наук из Москвы. На конкурс он прислал пьесу, в которой отражены события Гражданской войны, а именно крупнейший крестьянский бунт – Тамбовское восстание. Среди авторов есть студенты, деятели культуры и искусства, а также представители других профессий: физики, геологи, экономисты, медики и др. В своих произведениях конкурсанты поднимают важнейшие общечеловеческие темы: любви и одиночества, чувства долга, проблем общения и взросления, уроков истории, важности искусства и культурного наследия, защиты экологии и многие другие. Примечательно, что все драматурги серьезно поработали над формой произведений: среди заявок можно найти и иммерсивный перформанс, и музыкально-поэтический спектакль, и стилизованный античный эпос.

«Мы рады, что наша новая инициатива привлекла такое внимание и собрала столько заявок. Среди присланных работ много сценариев патриотической направленности. Например, есть исторические пьесы, посвященные Великой Отечественной войне. Часть работ позволяет узнать больше о жизни великих людей, таких как Пушкин, Есенин, Хармс, Бродский, Моцарт, Жуков. Пьесы рассчитаны на молодежную аудиторию, поэтому авторы поднимают и такую вечную тему, как взаимоотношения отцов и детей. При этом всех драматургов объединяет то, что театр для них — это не только развлекательное зрелище, но и отражение жизни, которое заставляет задуматься. Уверен, язык искусства – один из наиболее доступных и при этом важных инструментов просвещения, позволяющий найти подход к любой аудитории, в первую очередь молодежной», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Оценивать присланные на конкурс произведения будут известные деятели театрального искусства. В экспертный совет вошли режиссер, художественный руководитель театра «Практика», профессор, зав. кафедрой сценической речи и вокала Школы-студии (института) имени Вл.И. Немировича-Данченко, заслуженная артистка РФ Марина Брусникина; писатель, поэт, драматург, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Дмитрий Данилов; театровед, театральный критик, доцент кафедры русского театра Российского государственного института сценических искусств Лидия Тильга; кандидат психологических наук, директор Московской школы практической психологии при Московском институте психоанализа Гули Базарова и другие. Среди главных критериев отбора: актуальность заявленной темы, ориентированность на молодежную аудиторию и просветительская направленность.

Постановкой спектакля по пьесе, занявшей первое место на конкурсе, займется лауреат премии «Золотая маска», преподаватель школы-студии МХАТ и режиссер театра «Практика» Юрий Квятковский, который также вошел в экспертный совет. В сентябре в Москве состоится премьера спектакля по пьесе победителя, которая даст старт театральному фестивалю Российского общества «Знание». В программу фестиваля, помимо показа этой постановки, войдут читки трех пьес, отмеченных жюри в ходе отбора, а также тематические лекции, мастер-классы и экспертные круглые столы от ведущих театральных деятелей России. Фестиваль пройдет на театральных площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Российское общество «Знание» также разработает специальную видео-инструкцию по постановке спектакля в школьных и студенческих театральных студиях. Молодежные коллективы смогут принять участие в конкурсе на лучшую постановку. Лауреаты будут объявлены в декабре и приглашены на фестиваль в Москве, чтобы представить свои спектакли на большой сцене широкой публике.

«Приятно осознавать, что в России такое количество людей интересуется драматургией и театральным искусством. Среди участников конкурса есть как профессиональные драматурги, так и молодые авторы, решившиеся впервые представить свои произведения на суд экспертов. Каждая пьеса по-своему уникальна и заслуживает внимания, и мне будет очень интересно поработать с таким материалом», – поделился лауреат премии «Золотая маска», преподаватель школы-студии МХАТ и режиссер театра «Практика» Юрий Квятковский.

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