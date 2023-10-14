14 октября в Музее Победы состоялся Большой осенний кадетский бал. В этом году в мероприятии приняло участие рекордное число человек. Более 500 учащихся московских кадетских классов и корпусов собрались в торжественном Зале Полководцев Музея Победы. Бал был приурочен к 80-летию со дня образования Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ.

«В этом году отмечается 80 лет со дня образования Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ. За 80 лет система училищ стала эффективной школой воспитания защитников Родины и подготовки высококвалифицированных офицерских кадров для Вооружённых Сил. Сегодня очень важное мероприятие как для Музея Победы, так и для вас. Ведь офицерский бал – часть культурных традиций Российской армии. Именно поэтому бальные танцы обязательно входят в обучение кадетов, суворовцев и нахимовцев. Кадетский бал – это прекрасная возможность для юных барышень и молодых людей показать своё умение танцевать и вести светскую беседу», – сказала на открытии бала заместитель директора Музея Победы Юлия Зейналова.

«История бальной культуры начинается со времён Петра Великого. Тогда это называлось Ассамблеей. Первый бал был проведён в 1718 году. Балы вошли в повседневную жизнь Российской Империи, как яркое событие, о котором писал ещё Пушкин. Таким образом, в этом году можно отметить ещё один юбилей – 305 лет с первого бала в России», – отметил выпускник Ленинградского (ныне Тверского) Суворовского военного училища, директор фонда «Кадетское братство», член управляющего совета Первого московского кадетского корпуса Дмитрий Погосов.

Участниками бала стали учащиеся московских кадетских школ и корпусов, а также студенты московских университетов.

«Мальчики танцуют в парадной форме, девочки в нашей костюмерной выбрали себе традиционные светлые платья, а кто-то предпочёл наряды осенних цветов. На бал ребята пришли не только потанцевать, но и познакомиться, получить заряд хорошего настроения и бодрости на будущие учебные дни», – поделилась преподаватель кадетского корпуса Следственного комитета Дарья Кравец.

Перед началом танцев распорядитель напомнил участникам, что на балу принято улыбаться и нельзя отказываться от приглашения на танец.

В величественном Зале Полководцев Музея Победы зрители увидели яркие и красочные номера: участники исполнили полонез, падеграс, па де Верон, миньон, кадриль и несколько вальсов. Музыкальное сопровождение бала подготовили ведущие творческие коллективы города Москвы.

Visited 1 times, 1 visit(s) today