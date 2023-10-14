Юлия Зейналова – заместитель директора Музея Победы на Поклонной горе (информация на 2023 год – прим. ред.).

Более 500 человек стали участниками Большого осеннего кадетского бала в Музее Победы. 2023.

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