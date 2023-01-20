Большие перемены и новые лица: стартовали съемки 11-го сезона сериала «Склифосовский»

В Москве начались съемки одиннадцатого сезона многосерийной медицинской драмы телеканала «Россия» «Склифосовский».

В Склифе снова не все спокойно! В главный институт скорой помощи приходит новый главврач и устраивает всему отделению внеплановую аттестацию. Завотделением Ирина Павлова (Елена Яковлева) «теряет» сразу трёх врачей, но находит новых: супруги Пастуховы (Ольга Павловец, Дмитрий Миллер) возвращаются в Москву. Марина Нарочинская (Мария Куликова) получает в наследство дом, но это оборачивается опасным приключением для Олега Брагина (Максим Аверин). Ирина Фёдоровна (Нина Усатова) попадает под горячую руку нового начальника и её увольняют. Теперь она – няня Брагиных. Нина (Анна Якунина) вьёт гнездо для большой семьи, но вдруг на пороге появляется гость из прошлого. Костик (Владимир Жеребцов), которого все теперь зовут не иначе, как Константин Германович, утопает в административных делах и порой забывает про семью. В отделении объявлен карантин. Кривицкий (Андрей Ильин), как и многие пациенты, заболевает неизвестным вирусом…

В новом сезоне к команде актеров присоединится Роман Мадянов. Заслуженный артист РФ исполнит роль нового главврача, с приходом которого Склиф ждут большие перемены.

По давней кинотрадиции в первый день съёмок создатели картины разбивают тарелку – на счастье. В этом году эту почётную миссию доверили актрисе Нине Усатовой. Нина Николаевна присоединилась к команде в восьмом сезоне, и с тех пор её героиня стала любимицей зрителей. Народная артистка РФ призналась, что это её первая тарелка за всю кинокарьеру. А играет в кино актриса уже более 40 лет!

Нина Усатова:

– Поздравляю всех с первым съёмочным днем 11-го сезона! С большой любовью мне всегда говорят о нашем сериале. И это счастье, что его смотрят абсолютно любые слои населения, зрители всех возрастов, и любят, и верят в наших артистов, персонажей, режиссёра и истории, которые мы рассказываем. Мы всегда работаем честно, искренне и с большой радостью. И я желаю всей нашей группе, чтобы эта радость всегда у нас сохранялась.

Сказал несколько тёплых слов и исполнитель главной роли, Заслуженный артист РФ Максим Аверин:

– Буквально вчера закончили снимать очередной сезон, а сегодня мы снова вместе! Я поздравляю всех нас, кто отправляется в новое плавание «Склифосовский-11». Желаю удачи, терпения, вдохновения и желаю, чтобы после окончания съёмок нам захотелось снова встретиться. Все эти 11 лет мы всегда с большим удовольствием приходили на площадку, и мне очень хочется, чтобы мы и дальше радовали друг друга и зрителя.

Премьера 11-го сезона сериала «Склифосовский» состоится на телеканале «Россия».

Фото – телеканал «Россия»

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