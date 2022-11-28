Борьба за бренды: что поможет избавить маркетплейсы от контрафакта

Снизить количество контрафакта на торговых площадках можно с помощью двух инструментов: технологических решений по аутентификации и защите брендов и грамотных законодательных инициатив. С таким тезисом член правления РСПП, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский выступил на научно-практической конференции «Маркетплейсы без контрафакта: миф или реальность?».

По словам Андрея Кричевского, оборот контрафакта в мире растет и нет никаких данных, которые позволяли бы спрогнозировать спад этого тренда в ближайшее десятилетие. А самое печальное, что зачастую люди «сами обманываться рады». «Коллеги в Европе провели опрос среди молодых людей от 14 до 35 лет. 37% из них хотя бы раз намеренно покупали поддельные товары в последние 12 месяцев. В Индии количество контрафакта за год увеличилось на 24%. В КНР контрафакт составляет примерно 12,5% рынка».

Для того чтобы по меньшей мере сохранить статус-кво, не допустить еще большего роста контрафакта, необходимо активно применять два инструмента. Во-первых, развивать технологические средства аутентификации брендов и их защиты, а во-вторых – лоббировать общественные и законодательные инициативы, подготовленные с участием заинтересованного бизнеса.

Андрей Кричевский отметил, что крупнейшие маркетплейсы активно вкладываются в технологии, позволяющие минимизировать присутствие подделок на площадке. Так, Amazon в 2021 году вложил в такие решения 900 млн долларов, наняв 12 000 специалистов в области машинного обучения. Они разработали инструменты, позволяющие довольно успешно защищать клиентов площадки, бренды и партнеров. «Результаты очень неплохие. Удалось предотвратить 2 500 000 попыток создания мошеннических учетных записей. Утверждается, что с тех пор на маркетплейс не было выложено ни одной единицы “левого” товара. Не будем идеалистами, сойдемся на том, что количество контрафакта сильно сократилось», – отметил Андрей Кричевский.

Существуют методы борьбы с контрафактом, когда на продукцию наносится специальный код, который можно просканировать и в случае несоответствия удалить товар с площадки. Но более перспективна для аутентификации и защиты брендов технология блокчейн. Ее используют Coca-Cola и Unilever. «Решения на блокчейне позволяют идентифицировать все поддельные товары, включая те, которые могут быть выведены из цепочки поставок для последующей продажи на платформах, так как все транзакции регистрируются», – подчеркнул председатель Комитета РСПП.

Среди ключевых игроков, специализирующихся на идентификации и защите бренда. Андрей Кричевский особо выделил швейцарскую AlpVision SA, австрийскую Authentic Vision и американскую Applied DNA Sciences. В России же, по его словам, системных игроков на этом поле пока не много. «В качестве примера можно привести продукт компании “Онлайн Патент” – интеллектуальный поиск, предназначенный для выявления контрафакта по наименованию товара, нарушению в товарных знаках с учетом степени сходства. Технология позволяет автоматически выявлять товары-нарушители и информировать правообладателя, чтобы он принял меры», – рассказал эксперт.

В России проблема контрафакта на маркетплейсах обострилась после того, как для некоторых групп товаров был легализован параллельный импорт. Летом это обсуждалось на Госкомиссии по противодействию незаконному обороту и на тематическом круглом столе в Госдуме. Производители и импортеры действительно стали все чаще жаловаться на то, что площадки недостаточно энергично борются с подделками.

Между тем маркетплейсы находятся в постоянном поиске новых инструментов выявления подделок. Например, Wildberries обратилась к механизму цифрового арбитража, позволяющему правообладателю или потребителю легко запросить правоустанавливающие документы на представленный товар. На «Яндекс Маркете» специальная служба контроля качества постоянно мониторит ассортимент и проводит дополнительную проверку по запросам покупателей. Есть и «секторальные сделки» в профессиональном сообществе на манер европейских меморандумов, когда крупные игроки сообща следят за тем, чтобы соблюдались правила. Маркетплейсы обмениваются данными о нарушителях и блокируют им доступ на площадки. Де-факто создается реестр «черных продавцов».

В обсуждении этих и других вопросов противодействия контрафакту приняли участие также директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Министерства экономического развития Александр Вдовин, член комитета Госдумы по культуре Дмитрий Кузнецов, начальник управления торговых ограничений, валютного и экспертного контроля ФТС России Сергей Шкляев, заместитель начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Яна Склярова, директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский, представители маркетплейсов, производителей, отраслевых ассоциаций и др.

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