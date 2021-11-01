Борис МАШКОВЦЕВ, гендиректор киностудии «Союзмультфильм»: «Популярность анимации возросла, потому что зрители испытывают нужду в мультфильмах»

Как сообщает ТВ БРИКС в рамках Делового Совета «Россия-АСЕАН» (Председатель Делового Совета «Россия-АСЕАН» генеральный директор «Межгосударственной корпорации развития» Иван Поляков) представители культурного сообщества обсудили актуальные вопросы и поделились планами, которые связаны с сотрудничеством и обменом со странами Тихоокеанского региона в преддверии межгосударственного саммита «Россия-АСЕАН». Генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев дал комментарии о состоянии студии во время пандемии, а также о возросшей популярности мультипликации в последние несколько лет.

По мнению Бориса Машковцева в данный момент российская анимация пытается выстраивать отношения с мировым сообществом, что поможет дальнейшему бурному развитию индустрии. «На сегодняшний день «Союзмультфильм» − один из флагманов анимационной индустрии и мы снова переживаем бурный период развития, технологической модернизации и цифровизации. Аниматоры во время пандемии оказались среди всех кинематографистов в привилегированном положении, потому что наше производство не остановилось, а популярность анимации возросла, потому что зрители испытывают нужду в мультфильмах, особенно в такой период, когда дети лишены возможности посещать какие-то внешние культурные площадки», − заявил Машковцев в комментарии для ТВ БРИКС.

«В данный момент, мы осваиваем некоторые технологии за счёт сотрудничества, которое мы ведём в основном со странами Европы, но наши взоры также обращены и в сторону стран АСЕАН. «Союзмультфильм» также работает над организацией международного мультипликационного фестиваля, который можно будет организовать после открытия границ, и мы были бы рады видеть представителей Тихоокеанского региона среди гостей подобного мероприятия» − отметил Борис Машковцев.

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