«Русское лето» в Воронеже: новая точка сборки русской культуры

30 августа 2025 года Адмиралтейская площадь Воронежа стала центром национального единения. Несмотря на аномальную жару — свыше +30 градусов в тени — более 15 тысяч человек посетили фестиваль «Русское лето».

Главная тема праздника — «Путь от Руси до России через Воронеж пролег» — объединила жителей города и гостей из разных регионов на масштабном летнем мероприятии, посвящённом 80-летию Великой Победы и 300-летию Воронежской губернии.

Атмосфера: традиция и современность

Организаторы — Министерство культуры Воронежской области и «Фестивальная дирекция» при поддержке губернатора Александра Гусева и Захара Прилепина — создали по-настоящему яркий праздник: уже к обеду гостей было больше 4 тысяч, а к вечеру Адмиралтейская площадь наполнилась множеством семей, молодёжи и людей старшего поколения.

«Фестиваль только начался, а на площадке уже полно людей — это лучшее доказательство, что воронежцы ценят значимость своих корней и культурных традиций», – отметил губернатор Александр Гусев.

Яркие события и новые традиции

На четырёх площадках фестиваля работали более 30 локаций. Отдельное пространство заняли реконструкторы, показывавшие Донское судостроение, эпоху Петра I, Отечественную войну 1812 года и Первую мировую. Гости любовались речными судами, участвовали в мастер-классах по ремёслам, собирали коллекцию старинных кукол, чебурашек и матрёшек ручной работы. По-настоящему уникальной стала демонстрация драккара на водохранилище — реконструированного судна XI века, — и реконструкционная зона возле Петровского острова.

В Музее забытой музыки показывали уникальные исторические инструменты, а кружево традиционных русских костюмов оживляло атмосферу праздника. Для самых юных были организованы мастер-классы по подзабытым народным играм и основам фехтования — здесь же реконструкторы из клуба «Троицкий драгунский полк» учили всех желающих строевой подготовке.

Диалог культур и современное осмысление

В течение всего дня в шатрах фестиваля проходили лекции и дискуссии о русской философии, истории и культурной политике. Особое внимание было уделено вопросам геополитической традиции России, её роли в современном мире, национальной идентичности, вызовам многополярного порядка и сотрудничеству стран БРИКС.

Литературные премьеры и поэтические чтения

Ярким событием стала презентация нового романа Захара Прилепина «Тума», собравшая аншлаг. Автор делился историей казачества, традициями Дикого поля, отвечал на вопросы о природе насилия и достоинства в разные эпохи, а также провёл открытую автограф-сессию. Сам Захар Прилепин поблагодарил руководство Воронежской области за масштаб и душевность праздника, подчеркнув: «Это наш самый любимый фестиваль».

«Этот фестиваль появился еще до СВО, в 2019 году. И здесь уже тогда собирались те люди, которые стали основой русской национальной культуры в период СВО. Здесь все наши поэты, музыканты, писатели, философы, которые не оставили свою армию, свой народ в трудную минуту. И вот все эти годы фестиваль растет, становится все краше и краше. Проведение его на Адмиралтейской площади я считаю вообще идеальным. Здесь моя родная река Воронеж, меня вспоившая и вскормившая, и виды удивительные, и Петр Великий и Митрофан святой благословляют нас. В общем, все замечательно. Я всем очень доволен», — отметил писатель.

В поэтических чтениях на сцену вышли Игорь Караулов, Амир Сабиров, Мария Ватутина, Анна Ревякина, Александр Пелевин, Даниэль Орлов, которые читали стихи о войне и мире, любви и доме, личных открытиях и общей памяти.

Александр Пелевин поделился впечатлением от фестиваля:

«Фестиваль «Русское лето» стал флагманом новой русской культуры прямо в столице русского Черноземья. И это не случайно, потому что именно в таких городах, немного периферийных, немного таких ярких, именно и проявляется полнейшим образом русская душа. Я очень люблю Воронеж, всегда с большим удовольствием сюда приезжаю, и очень здорово, что сегодня здесь вообще все, то есть и я, и Игорь Караулов, Анна Ревякина, Аким Апачев, и все-все-все».

Дискуссия о традициях и новых смыслах

Дискуссия «Z-проза как возвращение к традициям русской классики» собрала писателей и читателей вокруг актуального поиска национальных смыслов и новых литературных форм, основанных на языке чести, патриотизма, героизма, без деконструкции и модных постмодернистских приёмов.

Литература и государство: лекция Игоря Караулова

Серьёзный интерес вызвала лекция поэта Игоря Караулова «Литература и государство. Реформа союза писателей». Поэт рассказал об истории взаимоотношений государства и литературы, роли Союза советских писателей, перспективах нового объединения Союза писателей России под руководством В. Р. Мединского. Караулов особо отметил важность государственной поддержки литературы для сохранения национальных традиций и дальнейшего развития культурной политики страны: «Может ли нынешняя реорганизация Союза писателей России воспроизвести советский опыт, или стоит искать новые пути — вот главное, что мы обсуждали. Я искренне рад, что разговор вызвал такой интерес».

Многополярный мир и культурная политика БРИКС

На международной дискуссии поэт Вадим Терёхин (Россия) и исследователь Шоаиб Хан (Индия) обсудили роль культуры в формирующемся многополярном мире, перспективы сотрудничества в рамках БРИКС и новые совместные проекты.

Вадим Терёхин представил первую Литературную премию БРИКС — новую международную награду для авторов, чьи произведения отражают традиции и ценности народов. Шоаиб Хан, входящий в оргкомитет премии от Индии, отметил, что презентация длинного списка номинантов пройдёт в сентябре в Бразилии. Ещё одним шагом к развитию сотрудничества стало создание Ассоциации писателей БРИКС, генеральным координатором которой выступает Терёхин. Эксперты согласились: с ростом организации взаимодействие писателей и художников стран БРИКС станет ещё активнее и заметнее.

Новое исследование Владимира Варавы: Платонов и философия войны

Отдельным акцентом стала лекция доктора философских наук Владимира Варавы на тему «Военная тематика в произведениях Андрея Платонова». В центре внимания – образ русского солдата в творчестве великого воронежского писателя, рассмотренный без привычных клише и предрассудков. Владимир Варава проследил эволюцию платоновских мотивов: от довоенных поисков счастья и смысла к глубоким размышлениям о войне и судьбе человека в годы Великой Отечественной войны.

Исторический лекторий

Историческая зона предложила лекции от известных исследователей: Павла Зарифуллина, Сергея Переслегина и Станислава Дробышевского. Посетители узнали о сакральной географии региона, геополитике будущего и происхождении русского народа. Мастер-классы по колокольному звону и приготовлению русской каши «кулеш» пользовались особенным спросом среди семей с детьми.

Палеоантрополог и популяризатор науки Станислав Дробышевский подчеркнул: «Я бы все фестивали так или иначе связывал с историей. Ведь история — это канва, на которой мы существуем: мы находимся на её острие, и она постепенно уходит в будущее. Поэтому важно знать, что было в прошлом».

Новейшая Россия сегодня

Значительный интерес у гостей вызвали шатры, посвящённые современной армии. Центр тактической подготовки и центр начальной военной подготовки «Рокот-Воронеж» продемонстрировали обмундирование и оружие. Желающие могли примерить экипировку, узнать о правилах тактической подготовки и даже сплести маскировочную сеть.

Музыка и атмосферный финал

С наступлением вечера начался большой концерт, который получился настоящим музыкальным марафоном: на сцене выступили ансамбль «Криница», группа «Лампасы», Бранимир, МК 5.45, Жиган и Аким Апачев. Именно Аким Апачев в яркой и точной цитате подвёл итог настроению и масштабу фестиваля:

«Русское лето — это уже больше, чем просто фестиваль. Это точка сборки, наша новая экспериментальная русская вселенная, где в одной доменной космической печи создаются лучшие сплавы самоочищающейся русской культуры. За один день я собрал концентрат настоящего русского духа, как будто прожил несколько жизней в этом одном светлом, чистом и ясном дне. Благодарю организаторов и всех гостей фестиваля. Прекрасное завершение тяжелого лета 2025.»

Итоги

«Русское лето» стало не только одним из главных событий года, но и важной площадкой формирования современной российской идентичности. Фестиваль объединил историю и современные тенденции, творчество и традиции, людей разных возрастов, профессий и взглядов.

В этом году фестиваль стартовал 12 апреля флешмобом, приуроченным ко Дню космонавтики: на вокзале «Воронеж-1» хор FERMATA исполнил песню «Трава у дома», а Губернаторский эстрадно-духовой оркестр — популярные марши. На протяжении четырёх месяцев в Воронеже проходили музыкальные акции, посвящённые памятным датам, пешеходные экскурсии, лекции писателей и политологов, концерты с участием тысяч горожан.

Яркие финальные события 30 августа стали кульминацией «Русского лета — 2025», оставив незабываемые впечатления у участников и гостей фестиваля.