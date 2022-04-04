Бренд ZAZA AMAROV выпустил новую коллекцию спортивных костюмов

Певец, стилист, дизайнер модельер, актер и преподаватель парикмахерского искусства Заза Амаров в начале марта запустил в продажу свою новую коллекцию одежды бренда ZAZA AMAROV. Если раньше Заза выпускал исключительно женские коллекции вечерних и свадебных платьев, то сейчас это мужская коллекция для любителей спортивного стиля в одежде.

«Эскиз был создан давно, но я не знал, как подобрать ткань. И вот однажды, я полетел в Стамбул. Там закал такси, но в кармане были только крупные купюры, а у водителя не было сдачи. Чтобы расплатиться мне пришлось купить рубашку за 15$ из микровельвета. Когда я стал ее носить, посыпались комплименты и хорошие отзывы. И вот тогда я понял, что сделаю спортивный костюм из микровельвета, который будет стильный и красивый».

Моделью новой коллекции стал известный блогер Slava Ace.

Заза Амаров известен в шоу-бизнесе как стилист многих артистов, среди которых Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Сати Казанова, группа Подиум.

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