ФПРК и Фонд Потанина снимают док, посвященный адаптивному спорту в пяти городах России

Стартовала работа над совместным кинопроектом Фонда Потанина и Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК). Документальный киноальманах посвящен исследованию темы социального спорта – центрального направления благотворительной программы «Сила спорта».

Старт кинопроизводства пришелся на пятый, юбилейный, год программы и нашел символическое отражение в пяти новеллах готовящегося альманаха. Команды кинематографистов приступили к работе с авторами проектных инициатив в Тольятти, Екатеринбурге, Тюмени, Красноярске и Владивостоке.

Режиссер Елена Галянина занимается разработкой новеллы о тольяттинском клубе артистического и спортивного фехтования «Созвездие Д’Артаньяна», созданного Антоном Шаталиным для помощи студентам Тольяттинского государственного университета в социализации и взаимодействии со сверстниками. Искусство фехтовального боя учит участников проекта стратегии отражения жизненных ударов с сохранением чувства собственного достоинства и уважения к сопернику – значимому навыку для молодых людей в начале жизненного и профессионального пути. Близкая тема привела Антона Шаталина, некогда студента ТГУ, потомственного специалиста АвтоВАЗа, к основанию клуба арт-фехтования в своей альма-матер. Сегодня Антон – президент Федерации фехтования Тольятти и председатель Самарского областного регионального отделения «Федерация арт-фехтования России».

«Антон Шаталин смог создать из небольшого кружка региональную федерацию, насчитывающую уже более 300 воспитанников. Благодаря его неравнодушию фехтование превратилось в инструмент, с помощью которого его ученики – подростки и студенты, в том числе из зарубежных стран – могут не только добиться медалей, но и решить социально-психологические проблемы, преодолеть сложности с адаптацией в коллективе и успешно пройти социализацию. Педагогический и тренерский опыт Антона уникален – мне хочется рассказать историю тренера и его учеников в нашем фильме, показать красоту и потенциал прекрасного вида спорта – фехтования», – рассказала Елена Галянина.

Новелла режиссера Кирилла Лукина будет посвящена проекту из Екатеринбурга – «Фридайвинг для каждого». Его автор, Михаил Войцеховский, формировал программу как инструмент помощи наименее защищенным группам людей для выхода из изоляции. Для режиссера новеллы подход к этой теме связан, в том числе, с личным пересмотром ценностей.

«Перед началом съемок я сомневался, должен ли снимать фильм о спорте, не будучи вовлеченным в эту тему человеком, но одновременно испытывал невероятный интерес, так как в первую очередь это история о людях, сделавших неочевидный шаг и изменивших свою жизнь. Конечно, интерес полностью оправдался – чем больше я общаюсь с героями, тем больше по-человечески ими восхищаюсь», – поделился Кирилл Лукин.

Схожая мотивация движет героями новеллы Андрея Ананина. Режиссер познакомит зрителей с участниками тюменского спортивного проекта для старшего поколения «Бабушкин Workout. Продленка». Кроме бесспорных преимуществ физической активности, участники программы обретают главное – социальную востребованность. О ней, как и о связи поколений, рассуждает Андрей Ананин: «Не так давно ушли мои бабушки и дедушка, и я видел все те сложности, с которыми сталкивается человек, потерявший смысл жизни. В своей новелле я бы хотел сконцентрироваться на преодолении потери, чувства одиночества. Это актуальная история для любого возраста. В ней будет много юмора в сочетании с трагичностью, а для меня это любимый тип истории. Уверен, что получится искренний и важный фильм».

О красноярском проекте «Кинология для всех», цель которого – адаптация детей с особенностями развития, а также детей, оставшихся без попечения родителей, расскажет новелла Владимира Тарасова.

«Я хочу рассказать о том, что спорт может быть не только про медали, но и про обретение своего голоса и места в обществе. В этом и есть главный смысл социального спорта – быть сильным, чтобы быть полезным. Этого принципа я придерживался в своей спортивной карьере паркур-атлета и продолжаю идти с ним по жизни. Для меня важно, чтобы разные фильмы будущего альманаха сложились в общий портрет того, что делает нас людьми, объединяет и дает надежду», – пояснил Владимир Тарасов.

Героями новеллы во Владивостоке станут участники проекта «Школа ветра. Владивосток» и их наставник – создатель парусной студии «Новые горизонты» Иван Сергиенко, среди прочего, стремящийся сделать парусный спорт массовым, вывести его из элитарных категорий. Режиссерами выступят Дарья Разумникова и Леонид Рыбаков.

В парусной студии проводятся занятия для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, организуется их активный досуг с учетом потребности в комфортной социализации. О перспективах, которые открывает проект, рассуждают режиссеры новеллы.

«Этот фильм для нас – возможность рассказать о том, что свобода и тяга к открытиям никогда не исчезают. Они могут быть забыты, потеряны, но всегда есть кто-то, как Иван, кто помогает вернуть этот внутренний компас и снова почувствовать зов к новым землям, к новым горизонтам. Нам очень хочется поделиться этой историей, потому что это не только про Владивосток и море, это про человеческую душу», – отметили режиссеры будущего фильма.