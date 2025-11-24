Правила игры: Фонд Потанина представляет выставку о том, как спорт формировал культуру

С 27 ноября по 4 декабря 2025 года в креативном пространстве «Новый Манеж» (Москва) пройдёт выставка «Правила игры: как спорт формировал культуру» и конференция «Спорт и общество: правила игры», реализуемые в рамках программы Фонда Потанина «Сила спорта» при поддержке Национальных проектов России и государственной программы «Спорт России». Партнером инициативы выступает ФГБУ «Государственный музей спорта».

Экспозиция рассказывает, как спорт на протяжении веков формировал общество — от ритуалов инициации в первобытное время и воспитания гармоничной личности в Античности до олимпизма, массового и адаптивного спорта сегодня.

Это не история отдельных видов спорта, а история культурных представлений о человеке, теле и обществе. От Античности до XX века развитие спорта шло неравномерно: в разные времена менялись его смыслы, задачи и роль в жизни людей. Выставка прослеживает эти сдвиги — от первобытных ритуалов и античных гимнасий до рыцарских турниров, игры в мяч Нового времени и современного гибридного спорта.

Каждый раздел экспозиции соотнесен с одной из европейских теорий XX века о происхождении спорта, а также с современными инициативами — в том числе поддержанными Фондом Потанина в рамках благотворительной программы «Сила спорта». Эта программа помогает исследователям, сообществам, вузам и некоммерческим организациям развивать проекты, в которых спорт становится инструментом участия, инклюзии и благотворительности.

«Программа “Сила спорта” уже несколько лет объединяет сотни организаций по всей России — от музеев и общественных объединений до спортивных школ и инклюзивных сообществ. Мы видим, как через спорт формируются доверие, взаимопомощь и участие — те качества, которые лежат в основе устойчивого общества. Для Фонда важно поддерживать такие проекты, где спорт становится частью культурной жизни страны», — говорит директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

Экспозиция построена как игра, в которой зритель становится участником. По мере движения через зал можно пробовать разные виды активности — от древних игровых практик до современных спортивных симуляций. Внутри экспозиции — серия аттракционов и интерактивных зон, где спорт превращается в инструмент исследования самого себя.

В экспозиции будут представлены артефакты из Олимпийской коллекции Владимира Потанина — одной из крупнейших частных коллекций, посвященных истории спорта. В состав раздела войдут олимпийские факелы, символизирующие ключевые этапы развития отечественного спорта и технологий. Коллекция, которой управляет Российский Международный Олимпийский Университет, с 2019 года демонстрируется в разных городах России и за рубежом.

Партнером одного из разделов выставки выступают Технопарк и Фонд «Сколково». Посетители увидят разработки участников акселератора SportTech Sk, объединяющего инновации в области спорта и киберспорта, которые меняют представления о тренировке, игре и возможностях человеческого тела.

В художественную часть проекта входят работы современных авторов, для которых спорт становится темой размышления — о движении, теле и человеческих отношениях. Антонина Мазепа, архитектор и художница, обращается к теме спортивной иерархии, превращая пьедестал в метафору движения вверх. Серию арт-объектов о шахматах как модели мира создали Оля Кройтор, художница перформанса и лауреат премии Кандинского, Алексей Лука, художник, работающий с абстракцией и архитектурными формами, Саша Посох, архитектор и художник, и бренд Pärla, сочетающий шведский дизайн и традиции ремесленных игрушек. Ольга Пташник, иллюстратор, чьи книги переведены на семь языков, представляет авторский комикс о средневековых турнирах — о спорте как зрелище, испытании и игре.

Художница и перформер Женя Яхина, исследующая связь тела и текста, совместно с художницей-графиком Машей Базилевской создали работу, посвященную Людмиле Алексеевой — автору методики обучения художественному движению и создателю гармонической гимнастики. Михаил Плутахин — актер и режиссер «Мастерской Брусникина», основатель Театра Предмета, представит игровую инсталляцию, объединяющую людей с разными возможностями.

Куратором и режиссером выставки выступила Дария Женихова (компания «Культура потребления») — автор проектов, соединяющих искусство и исследование общественных процессов: «Мы намеренно сделали выставку перформативной и эмоциональной — она не про созерцание, а про участие. Нам было важно показать, что в разные эпохи спорт служил различным целям: создавал иерархии, помогал разрешать конфликты, становился основой для объединения и эволюции общественного сознания».

Выставка станет площадкой для живого взаимодействия, в программе — игры, медиаторские экскурсии, лекции и перформансы.

Завершив показ в Москве, Фонд Потанина передаст часть экспозиции «Правила игры» в дар Государственному музею спорта. Таким образом, проект получит продолжение в Санкт-Петербурге — в филиале музея, расположенном в особняке Абамелек-Лазарева на набережной реки Мойки.

Директор ФГБУ «Государственный музей спорта» Иван Рыбин: «Мы рады, что можем представить столь яркий и масштабный познавательный проект в стенах Государственного музея спорта в Санкт-Петербурге. Выставка займет достойное место в одном из исторических залов особняка и, без сомнения, станет украшением нашей экскурсионной программы. Уверены, что жители и гости Северной столицы оценят возможность погрузиться в историю спорта и увидеть ее в новом ракурсе».

Изображения предоставлены пресс-службой Фонда Потанина