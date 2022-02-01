Объявлены финалисты всероссийского отбора в лабораторию «Ленфильм-дебют»

Подведены итоги всероссийского отбора на участие в сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют», организованной киностудией «Ленфильм» в партнерстве с продюсерским центром Potential, при поддержке Министерства культуры РФ. Прием заявок был открыт 15 сентября 2021 года. Всего было подано 595 сценариев полнометражных фильмов, из них 31 вошел в шорт-лист. По результатам заключительного творческого задания отборочная комиссия и кураторы лаборатории определили 10 финалистов, которые пройдут полугодовое обучение. Участники получат возможность доработать свои дебютные проекты до уровня готовых к производству сценариев под руководством ведущих представителей отечественной киноиндустрии.

Финалисты:

Мария Барсукова, «Ноль целых»;

Вероника Горбушина, «Теплица»;

Никита Грушин, «В глубину»;

Наталья Калашникова, «Тишина»;

Юлия Калинина, «Сиделка»;

Владимир и Елена Копцевы, «Крым наш»;

Игорь Марченко, «Счастлив, когда ты нет»;

Сергей Овечко, «Северная станция»;

Денис Спиридонов, «У подножья гор»;

Игорь Цой, «Покорность».

«Процесс отбора был очень непростой, поскольку проекты, вошедшие в шорт-лист, были по-настоящему яркими и сильными. Споры жюри были жаркими, и, к сожалению, мы не смогли взять все проекты, которые бы хотелось. Но в итоге мы действительно выбрали лучших из лучших – и, уверена, что и участникам, и мастерам, и кураторам предстоят невероятно интересные полгода жизни», – говорит руководитель лаборатории «Ленфильм-дебют» Наталья Дрозд.

Обучение начнется весной 2022 года в Санкт-Петербурге на базе «Ленфильма» в офлайн- и онлайн-форматах. Мастерами курса выступят креативный продюсер кинокомпании 1-2-3 Production Анна Гудкова и редактор Александра Васнецова. В перерывах между очными рабочими встречами с мастерами будет вестись индивидуальная работа над проектами под руководством кураторов, в числе которых режиссеры и сценаристы Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Анна Пармас, Александр Велединский, Бакур Бакурадзе, Любовь Мульменко, Андрей Прошкин, Николай Хомерики и главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов.

В конце августа 2022 года состоится финальный питчинг, где участники смогут защитить свои проекты перед представителями Министерства культуры РФ, фондов поддержки кино, онлайн-платформ, а также фестивальными отборщиками и ведущими российскими продюсерами.

Подробнее о лаборатории: https://lenfilm-debut.ru .

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