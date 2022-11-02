Брутальный рокер признался, что пользуется корейской косметикой

Да-да! На прошедшем LOTOS Forum выступила группа Куртки Кобейна, и создатель группы, Шура Би-2, разоткровенничался на тему ухода за собой. Собравшиеся на Форуме пришли обсудить новинки в косметологии, а группа выступила со зрелищным шоу от компании «Всегда красиво».

Сам Шура признался, что ухаживает за собой как раз при помощи косметики LOTOS. Баночки музыкант приметил у своей жены Лизы. Попробовал и понял, что бросает весь свой люксовый уход, которым пользовался до этого момента.

«Берегите пакеты с подарками с Форума от своих жён», – предупредил Шура одногруппников-музыкантов. Ибо уж очень понравился рокеру этот корейский уход.

Тема мужского ухода за собой уже давно не звучит как что-то странное. Тем более, если ты артист, одна из твоих обязанностей – хорошо выглядеть на сцене и в кадре. И уж если такой суровый рокер как Шура Би-2 не пренебрегает уходовыми средствами, то и остальным не стоит. А уж о качестве корейского ухода и идеальной коже корейцев и кореянок давно говорят, имея ввиду образцовую бьюти-рутину и её прекрасные результаты.

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