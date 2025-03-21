Гормонов Александр. «Живой» уголек из костра

Там, где ласковое Чёрное море встречается с живописными горами Крыма, раскинулась волшебная страна под названием Артек. Это не просто место на карте, а портал в мир чудес, где каждый ребёнок становится героем своей собственной сказки.

Только представьте себе место, где солнце играет в прятки с облаками, а воздух наполнен ароматом сосен и морской соли. Здесь мечты становятся реальностью, а дружба крепнет с каждым днём. Артек – это как большая дружная семья, где у каждого ребёнка есть свой уютный домик-лагерь.

В Артеке 9 лагерей и каждый лагерь – это отдельная история, полная приключений и открытий.

В Морском лагере, словно по взмаху волшебной палочки, рождаются капитаны и мореплаватели, готовые отправиться в увлекательное путешествие по бескрайним морским просторам.

А в Горном, где горные вершины касаются облаков, дети превращаются в отважных альпинистов, покоряющих новые высоты и открывающих в себе невероятные таланты. В Прибрежный каждый день – это яркий праздник, наполненный музыкой, танцами и незабываемыми сюрпризами. Там можно встретить сказочных фей и эльфов, которые щедро делятся своим волшебством.

Если хочется уединения и покоя, то лагерь Лесной – идеальное место для настоящих лесных жителей. Там белочки и ёжики с удовольствием расскажут свои сказочные истории, а мудрые деревья поделятся своими секретами. Ну а в лагере Полевом каждый ребёнок может почувствовать себя героем, научиться смелости и отваге, преодолевая препятствия и помогая своим друзьям.

А в лагере Лазурный, где небо встречается с морем, дети обретают дар видеть волшебство в каждой капле воды и каждом лучике солнца. Там русалки делятся своими жемчужными секретами, а дельфины рассказывают истории о затонувших сокровищах.

В Кипарисном же лагере, под сенью вековых кипарисов, дети находят вдохновение в каждом дуновении ветра и каждой тени. Там эльфы плетут волшебные венки, а феи нашептывают сказки на ночь

В каждом лагере живут свои чудеса и традиции, но все они объединены одним – духом дружбы, творчества и невероятных мечтаний!

И именно здесь, в самом сердце Артека, начинается наша добрая сказка об Огоньке.

Огонёк: Маленькое Сердечко Артека

В самой волшебной части Артека, где старые сосны шепчут сказки морю, а лунный свет танцует на волнах, случилось чудо.

В костре, разожжённом на берегу Чёрного моря в честь приближающегося 100-летнего юбилея Артека, родился не простой уголёк.

Его звали Огонёк – маленькое, но полное волшебства чудо.

Костёр этот был особенным: в его пламени переплетались не только потрескивающие дрова, но и самые сокровенные мечты артековцев, их звонкий смех, радостные улыбки и тихие шёпоты.

Огонёк вобрал в себя частичку каждого солнечного дня, каждой весёлой песни, каждого доброго слова, сказанного в этом удивительном месте.

На вид он был просто зачарованным: не просто чёрный, как обычный уголь, а переливающийся всеми цветами радуги – от рубиново-красного, как утренняя заря, до сапфирово-синего, как ночное море. В его глубине мерцали искры волшебства, словно маленькие звёздочки, навеки поселившиеся в его сердце. Казалось, что в нём живёт сама душа Артека.

Какой же он, Огонёк? Спросите вы?

Огонёк был не просто угольком, он был настоящим другом, готовым всегда прийти на помощь. Его сердце было наполнено любопытством, добротой и сочувствием. Он умел слушать не только ушами, но и сердцем, понимая самые сокровенные желания и переживания. Огонёк верил, что даже самая маленькая искорка может разжечь огромное пламя добра и любви, и всегда был готов поделиться своим теплом и светом со всеми, кто в этом нуждался. Он был настоящим волшебником, способным творить чудеса.

Однажды ночью, когда волшебный Артек погрузился в тихий сон, укрытый звёздным одеялом, Огонёк почувствовал в себе невероятную силу. Лёгкий морской ветерок, словно невидимая рука, подхватил его и понёс над спящим лагерем.

В своих ночных путешествиях Огонёк встречал добрых вожатых, заботливых поваров, трудолюбивых строителей и, конечно же, самых замечательных детей! Он чувствовал их надежды и волнения, их радости и печали, становясь частью их жизни и помогая им верить в чудеса.

Светлячки, словно маленькие звёздочки, указали ему путь к волшебной поляне, где росли цветы, исполняющие желания. Эта поляна находилась за скалой, в самом укромном уголке Артека, куда редко ступала нога человека.

Там, среди светящихся цветов, Огонёк встретил мудрую старую Сову с глазами, полными звёзд. Сова поведала ему великую тайну: каждый уголёк из артековского костра хранит в себе частичку мечты, и если уголёк найдёт своего хозяина, который искренне верит в чудо, то мечта обязательно сбудется!

Огонёк загорелся желанием найти своего друга. Он пролетел над артековскими домиками, оставляя за собой сверкающий след надежды, словно маленький ангел, дарующий всем веру в чудеса.

В поисках своего друга наш Oгонек пронёсся по сказочному Артеку. На Артек-Арене он услышал эхо ночных песен и смеха, в школе – шёпот учебников о новых знаниях и открытиях, над Дворцом Суук-Су – отголоски торжественных балов. Тайны морских легенд открыл ему загадочный грот, а у Дерева Желаний он почувствовал волшебство сокровенных детских мечтаний.

Но дни шли за днями, а никто не обращал на него внимания. Артековцы проходили мимо, увлечённые играми, песнями и новыми знакомствами. Огонек лежал в стороне, чувствуя себя всё более одиноким и никому не нужным. Ему казалось, что его искорки потускнели, а волшебство почти исчезло.

«Неужели я так и останусь здесь, забытый и покинутый?» – с грустью думал он, что никто не нуждается в его тепле и свете.

И вот, в одном из домиков Огонек увидел девочку Машу, которая тихо плакала, потому что не смогла выиграть конкурс рисунков. Она мечтала стать художницей, и её сердце было полно грусти и разочарования. Огонёк аккуратно приземлился на её ладонь, словно маленький лучик надежды.

Маша, увидев сияющего разноцветного уголька, не испугалась, а улыбнулась. Она почувствовала тепло, исходящее от него – тепло радости, счастья и веры в свою мечту.

И в тот же миг почувствовала, прилив вдохновения! Маша взяла карандаш и начала рисовать… Её рисунок получился просто волшебным – ярким, живым и необыкновенно красивым. Он был настолько прекрасен, что завоевал все призы на конкурсе!

Огонёк, исполнив своё предназначение, тихонько погас, но его свет – свет радости и веры – навсегда остался в сердце Маши, напоминая ей о чудесах Артека и о том, что мечты сбываются!

А в артековском костре уже зажигались новые угольки, готовые к своим собственным волшебным историям.

С тех пор каждый ребёнок, приезжающий в Артек, увозит с собой маленький уголёк из костра. Этот уголёк – символ дружбы и мечты, частичка артековского тепла, которая будет согревать сердце даже в самые трудные минуты.

И кто знает, может быть, именно этот уголёк исполнит самое заветное желание! Ведь в Артеке верят, что чудеса случаются, особенно с теми, кто в них верит. И история Огонька – лучшее тому подтверждение.

Именно после этой истории Огонька стали называть «Живой уголёк из костра». Ведь говорили, что в каждом таком угольке живёт маленькая искорка волшебства, готовая вспыхнуть и исполнить мечту того, кто верит в чудеса. И каждый раз, глядя на эти угольки, артековцы вспоминали историю маленького Огонька, который подарил Маше вдохновение и веру в себя, и понимали, что в жизни возможно всё, стоит только захотеть!

Александр ГОРМОНОВ, 13 лет. Россия, Республика Крым, г.о. Ялта, пгт Гурзуф. Публикуется с согласия Т.А. Печеркиной.

Изображение предоставлено Творческой мастерской бренда NESNOVA™