«Будь как дома путник»: обзор выставки «Панк-культура. Король и Шут»

Путник остался доволен, выставка стоит внимания, времени и денег

После того, как на Кинопоиске прогремела премьера сериала, посвященная группе «Король и Шут», команда Яндекса подготовила интерактив и открыла выставку по теме панк-культуры и творчества группы «Король и Шут».

Сразу на входе становится понятно, что будет что-то интересное. Координаторы мероприятия вручают наушники. После мы поднимаемся по лестнице и погружаемся в знакомство с миром панков.

Первая часть мероприятия – общая. Здесь мы знакомимся с субкультурой и ее неизменными составляющими.

На вопрос «Что такое панк?», искусствовед в наушниках отвечает: «Движение, провозглашающее полную свободу и анархию, нельзя поймать в сети четких критериев. Определение панка может быть только личным. Дам свое: панк свободен, панк весел, панк ярок, он хочет и быть, и казаться, стремиться к разрушению, но против насилия… Панк молод, честен и беззаботен, он живет одним днем – нет, одной секундой. И потому панк вечен».

Далее мы узнаем, что классический панк состоит из разных стилей (музыкальных разветвлений): арт-панк, электроклэш, кантри-панк, анархо-панк, пост-панк и многие другие (см. фото).

Если вы соберетесь посетить панк-концерт (впрочем, его можно увидеть и на видеозаписях прямо на месте), то приготовьтесь к стейдж-дайвингу (ныряние в толпу), пого со слэмом, телесным истязаниям музыкантов на сцене, и, конечно, разбиванию гитар и других музыкальных инструментов. Это панк-рок, детка!

Панк и ПАНика в СССР

Субкультура подверглась критике. Первый залп хейта и негодования был запущен журналом «Смена». Однако это не помешало проникновению панка в молодежные компании и появлению панков в стране.

Кто такой этот ваш ХОЙ?

Исходя из материалов выставки, единой версии появления клича советских и российских панков до сих пор нет. По одним данным, этот возглас появился еще на концертах Егора Летова, по другим – у группы «Аквариума» есть песня «Береги свой хой» и истоки нужно искать в творчестве Бориса Гребенщикова.

Вторая часть выставки. От А до Я история «Короля и Шута».

Как известно, все самое вкусное всегда остается на десерт. Этот принцип, похоже, разделили и организаторы выставки, отдав группе «Король и Шут» отдельное почетное место.

Участники выставки знакомятся с хронологией возникновения группы, начиная со школьной парты. Здесь и тетради Андрея Князева (Князя) с текстами песен, и рисунков из 90-х, и письма Михаила Горшенева (Горшка), и одежда музыкантов с гастролей и клипов, и афиши разных годов.

Архивных материалов будет немало и удивят как старожильческий состав поклонников группы, так и новых последователей творчества.

Отдельное внимание привлекает инсталляция с большим экраном, на котором транслируется клип «Ели мясо мужики». Дополняет видеоряд стол с яствами и посудой как из клипа.

Часть экспозиции включает декорации фильма «Король и шут», представленного зрителю в жанре панк-сказки и VR-секция (обратите внимание, что секция доступна подписчикам Яндекс.Плюс, это нужно учитывать, если хотите окунуться в атмосферу съемочной площадки и фэнтези мира сериала).

Работа выставки продлена для посещения и все экспозиции доступны для просмотра до 20 июля 2023 года.

Где? Москва, Центр современного искусства «Винзавод».

Александра МОРОЗОВА,

Фото автора

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