«Пятеро» стали «Сильнее» с Варварой, Мерабовой и Добронравовым

12 июня состоялась премьера песни «Сильнее», новая большая работа группы «Пятеро», в записи которой приняли участие приглашённые артисты: Мариам Мерабова, Варвара и Александр Добронравов.
Группа «Пятеро», Мариам Мерабова и Игорь Смирнов
Автором музыки и слов является Павел Киселёв (солист группы «Пятеро»), несколько работ которого уже вошли в репертуар коллектива.
«Песня «Сильнее» - не просто песня, это призыв быть сплочённее в эти важные и непростые для страны времена! Мы очень рады, что такие большие артисты, как Александр Добронравов, Варвара и Мариам Мерабова приняли участие в записи. Они добавили харизмы и красок нашему исполнению», - рассказывает Павел Киселёв (см. клип ниже). Одновременно с релизом песни «Сильнее» состоялась и премьера клипа, который уже появился в эфире многих телеканалов по всей стране.
Песня доступна на всех цифровых площадках.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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