«Пятеро» стали «Сильнее» с Варварой, Мерабовой и Добронравовым

0
51

12 июня состоялась премьера песни «Сильнее», новая большая работа группы «Пятеро», в записи которой приняли участие приглашённые артисты: Мариам Мерабова, Варвара и Александр Добронравов.

группа Пятеро, Мариам Мерабова и Игорь Смирнов - Сильнее

Группа «Пятеро», Мариам Мерабова и Игорь Смирнов

Автором музыки и слов является Павел Киселёв (солист группы «Пятеро»), несколько работ которого уже вошли в репертуар коллектива.

«Песня «Сильнее» - не просто песня, это призыв быть сплочённее в эти важные и непростые для страны времена! Мы очень рады, что такие большие артисты, как Александр Добронравов, Варвара и Мариам Мерабова приняли участие в записи. Они добавили харизмы и красок нашему исполнению», - рассказывает Павел Киселёв   (см. клип ниже).   Одновременно с релизом песни «Сильнее» состоялась и премьера клипа, который уже появился в эфире многих телеканалов по всей стране.

Песня доступна на всех цифровых площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статья«Будь как дома путник»: обзор выставки «Панк-культура. Король и Шут»
Следующая статьяУ Музея Победы на Поклонной горе торжественно подняли флаг России

Похожие статьиПредоставлено автором