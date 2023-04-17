«БУЛГАКОВ. ЭТОТ МИР – МОЙ!»: НА ЭКРАНЫ ВЫХОДИТ МАСШТАБНЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КИНОПРОЕКТ СВЕТЛАНЫ АСТРЕЦОВОЙ

На широкий экран выходит документальный кинопроект Светланы Астрецовой «Булгаков. Этот мир — мой!» - история Булгакова-драматурга, снятая кинокомпанией «Лендок» при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. «Этот мир – мой», - слова, которые Булгаков написал в «Театральном романе», послужили названием фильма. В ленте снялись драматург, писатель, историк Эдвард Радзинский, ведущий актер «Театра Романа Виктюка» и режиссер Дмитрий Бозин, актер, режиссер, телеведущий, педагог Павел Любимцев.

Премьерный показ фильма пройдет 24 апреля 2023 года и станет спецсобытием в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля в московском Доме кино (Белый зал, ул. Васильевская, 13). Вход свободный.

В Санкт-Петербурге премьерный показ фильма пройдет 11 мая в открытой киностудии «ЛенДок» (набережная Крюкова канала, 12). А с 15 мая (день рождения Михаила Булгакова) ленту можно будет увидеть в кинопрокате по всей России (Дистрибьютор - Сinemaus studio). В июне выйдет интернет-релиз фильма.

Сценаристом и режиссером картины стала Светлана Астрецова. «Булгаков» - ее четвертый документальный фильм, завершающий биографическую трилогию о великих людях «Мои герои», куда вошли картины «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева» и «Вертинский. Одинокий странник».

«Мне хотелось создать на экране идеальный булгаковский мирок, в котором моему герою было бы хорошо и уютно: странный, волшебный, нарочито театральный... Если структура, то трехактная, как в театральной постановке с прологами-увертюрами, если видеоряд, то — непременно красный бархат, тяжеловесный декор лепнины, пышные, обветшавшие декорации, если саундтрек — то архивные записи Верди, Гуно (в исполнении Шаляпина), Шопена. Я включила в саундтрек любимую музыку Михаила Афанасьевича, это своеобразный плейлист писателя, если бы он у него был», - рассказывает режиссер, автор сценария и сопродюсер фильма Светлана Астрецова.

«Этот проект — попытка осмыслить жизнь и творчество по-настоящему великого писателя, оказавшего колоссальное влияние как на русскую литературу, так и на мировую. Мы рады, что за этот проект взялась Светлана Астрецова, зная её внушительный профессиональный опыт, а во время совместной работы в очередной раз убедились в этом», - комментирует продюсер фильма Елена Дементова.

Сюжет основан на воспоминаниях, мемуарах, письмах самого Булгакова и его окружения, которые показаны через призму театра.

«Каким был Булгаков, как человек, на это можно отвечать прямо: ранимый, но сильный, доверчивый, но не терпевший никакого обмана, никакого предательства, воплощенная совесть, неподкупная честь», - уверен режиссер, актер, педагог Павел Любимцев.

Булгаков - автор нескольких десятков пьес. В их числе, как известные во всем мире «Дни Турбиных», «Зойкина квартира», «Бег», «Кабала святош», так и произведения, о которых современный зритель вряд ли слышал: «Адам и Ева», «Полоумный Журден», «Блаженство (сон инженера Рейна)», «Последние дни (Пушкин)», «Батум». Кроме того, Михаил Булгаков работал в качестве режиссера, создал немало либретто, и даже киносценарев: «Мёртвые души» (инсценировка романа), «Ревизор» (киносценарий), либретто опер «Минин и Пожарский», «Чёрное море», «Дон Кихот»).

«Булгаков - это удивительная способность быть ежесекундно с тобой: с тобой, читать, с тобой, зритель. Все пьесы Булгакова воспринимались зрителями, как что-то «здесь и сейчас» с ними происходящее. Это не некие вымышленные персонажи, это ты — Маргарита, ты — Воланд, ты — Мастер», - поделился впечатлениями исполнитель роли Воланда в легендарном спектакле Романа Виктюка «Мастер и Маргарита» Дмитрий Бозин.

В ходе фильма прозвучат ответы на самые разные вопросы. Почему пьесы Михаила Булгакова неизменно привлекают режиссеров и вызывают восторг у публики? Как автору, никогда не выезжавшему за рубеж, удалось влюбить в свои произведения весь мир? Что такое «театр Булгакова»? Как повлиял Булгаков на новое поколение драматургов?

«В 1967 году, в год 50-летия революции произошла улыбка судьбы - самый популярный, самый плодовитый писатель, тот которого при жизни не ставили, гнобили - Булгаков. Его афоризмы стали мемами и разлетелись по стране, как самый главный афоризм: если наступят сложные времена, вы, главное, помните, потому что это закон для писателей в этой стране: «Пишите, ибо рукописи не горят!», - отметил историк, писатель, драматург Эдвард Радзинский.

Работа над фильмом шла три года. Вместе со съёмочной группой зрители побывают в разных городах, связанных с жизнью и творчеством легендарного писателя и драматурга: в Москве и Владикавказе, а также на родине Михаила Афанасьевича – в Киеве.

«Наша студия отправилась в своеобразное путешествие по следам Михаила Булгакова. Это путешествие современников по дорогам и местам легендарного автора открывает его с разных сторон. Благодаря фильму мы смогли с новой стороны взглянуть на писателя, известного на весь мир. Рассказывать о богатом культурном наследии нашей страны — одна из основных задач проектов студии "Лендок"», - отмечает генеральный продюсер проекта Алексей Тельнов.

Предпремьерный показ фильма «Булгаков. Этот мир — мой!» состоится 7 апреля в Венеции.

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