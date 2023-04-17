Международный арт-проект «Невесомость» представят в Пекине

Международный арт-проект «Невесомость» набирает обороты. После масштабного участия в ярмарке современного искусства в столице Турции ArtAnkara, где главная страна-гость была Россия, проект заинтересовал китайское представительство Россотрудничества в КНР.

При поддержке Российского культурного Центра в Пекине и его руководителя Касьяновой Тамары Леонидовны под кураторством Екатерины Самитиной была отобрана новая коллекция картин, посвященная Дню Космонавтики. Более 100 заявок на участие было рассмотрено от художников со всей России в различных техниках, жанрах и наполненных уникальными концептуальными смыслам.

Галерея G Gallery представит в Пекине авторов и их работы, которые вошли в новую экспозицию Арт-проекта Невесомость.

Цели проекта: обмен культурными традициями, новыми взглядами и интерпретацией искусства между странами Россией и Китаем; продвижение современного искусства России за рубежом; создание культурной повестки посредством творческого диалога со зрителем и в творческой среде, без языковых и прочих барьеров.

Тема проекта «Невесомость» и соответствующее название - (нулевая гравитация) это отсутствие материи как опоры. Творчество художников представит их взгляд на эмоции, чувства, отношения, состояние, пространство, предметы бытия, Вселенную.

Так же одной из значимых площадок, станет Пекинская Ассоциация Искуствоведов, где состоится торжественное открытие художественной выставки 21 апреля 2023 г.

Художники, которые приняли участие в экспозиции: Рамиль Карипов, Ирина Ларина, Мария Романова, Екатерина Самитина, Анна Бо, Наталья Печенкина, Айнур Гасанова, Маргарита Ткаченко, Раиса Хайрудинова, Гульназ Файзрахманова, Александра Вемс, Светлана Зуева, Ульяна Куприна, Евгения Полюдова, Этери Сидякина, Лия Ануфриева, Елена Лангер, Дарья Илюхина, Татьяна Павлова, Анастасия Акунина, Елена Чугурова, Марина Береснева, Наталья Палий, Ольга Строева.

М. Ткаченко. Подсвети счастье





Е. Самитина. In the sky

А. Вемс. Вселенная

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