BURITO И SASHA BELAIR ВЫСТУПЯТ НА СЦЕНЕ ТРЦ «ЩЁЛКОВСКИЙ»

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Масштабный концерт Music Box Time пройдёт 23 июля в ТРЦ «Щёлковский». На мероприятии соберутся блогеры и представители мира музыки и шоу-бизнеса. Со сцены прозвучат горячие хиты от любимых артистов: BUROTO, Sasha Belair, LILIT, Александра Шоуа и многих других.

Кульминацией летней вечеринки станет розыгрыш жёлтой Audi A3!

Когда? 23 июля 2022 года, с 14.00 до 19.00.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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