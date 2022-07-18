BURITO И SASHA BELAIR ВЫСТУПЯТ НА СЦЕНЕ ТРЦ «ЩЁЛКОВСКИЙ»

Масштабный концерт Music Box Time пройдёт 23 июля в ТРЦ «Щёлковский». На мероприятии соберутся блогеры и представители мира музыки и шоу-бизнеса. Со сцены прозвучат горячие хиты от любимых артистов: BUROTO, Sasha Belair, LILIT, Александра Шоуа и многих других.

Кульминацией летней вечеринки станет розыгрыш жёлтой Audi A3!

Когда? 23 июля 2022 года, с 14.00 до 19.00.

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