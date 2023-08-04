«Был бы флот, а гавани найдутся» — межмузейный проект, инициированный Петровским центром Музея Мирового океана

Петровский центр Музея Мирового океана, основанный в год 350-летия первого российского императора, стал инициатором нового выставочного проекта под эгидой Ассоциации петровских музеев России. Название проекта - «Был бы флот, а гавани найдутся». Партнерами стали музей-заповедник «Кижи», Воронежский историко-туристический центр «Петровский корабли», Морской центр «Полярный Одиссей» (Карелия), верфь исторического судостроения «Полтава» (Санкт-Петербург).

С.В. Пен. Пётр I в Амстердаме. 2021. Холст, масло. РФ СПб, Музей Мирового океана

«Объединение столь разрозненных географически участников продиктовано его целью - показать, как на просторах от Карелии до Воронежа зарождался петровский флот, представить историю корабельного дела петровской России в разных ее уголках, работу специалистов клубных объединений и предприятий по сохранению петровского корабельного наследия. Музей Мирового океана с самого его основания занимается петровской темой, и мы рады, что музеи России, объединенные именем первого российского императора, представят своим гостям масштабную картину эпохи, когда наша страна «мужала с гением Петра», - отметила куратор Петровского центра Музея Мирового океана Лариса Емельянова.

Выставка рассказывает о том, как зарождался петровский флот, как строились верфи и заводы, продукция которых использовалась для строительства и оснащения кораблей. На выставке представлены изображения фондовых предметов пяти государственных и трех частных музеев. Реплики петровских кораблей, морские традиции, фестивали и праздники раскрывают работу исторических реконструкторов, музеев, энтузиастов морского дела от Карелии до Калининграда и Воронежа.

Музей Мирового океана выражает признательность за сотрудничество Национальному музею Республики Карелия, музею-заповеднику «Кижи», музею «Костенки», музеям Воронежа – областному краеведческому, областному художественному им. И.Н. Крамского, музею игрушек «Хелен и Тедди».

Выставка откроется 5 августа в дни проведения ежегодной Кижской регаты, затем совершит путешествие по городам-участникам проекта: в Калининграде ее открытие будет приурочено к проведению Морского фестиваля «Водная ассамблея» Музея Мирового океана 26 августа, в сентябре-октябре выставку увидят в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Воронеже.

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