В России создана Федерация мужских хоров и ансамблей, основателем которой стал художественный руководитель Праздничного мужского хора Московского Данилова монастыря Георгий Сафонов. Задача Федерации – сохранение и развитие традиций исконного русского пения, певческого искусства, которое веками существовало на Руси.

Предполагается, что в Федерацию вступят сотни мужских хоров России, ближнего и дальнего Зарубежья: Беларуси, Сербии, Америки, Австралии и др. Первым шагом Федерации станет Фестиваль мужских хоров в Красноярске, организованный Министерством культуры Красноярского края под патронатом Губернатора Красноярского края Александра Викторовича Усса и по благословению Митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона. Еще никогда в мире столько профессиональных хоров не участвовали в певческих фестивалях: обычно на подобные мероприятия в качестве гостей приглашаются 2-3 профессиональных коллектива. С 31 августа по 03 сентября в Красноярске пройдет более 30 мероприятий с участием 20 профессиональных коллективов — Хор Сретенского монастыря, Сибирский мужской хор, Праздничный хор Данилова монастыря и др. — из Воронежа, Грозного, Калуги, Красноярска, Москвы, Петрозаводска, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Симферополя и Твери, а также из Австралии, Америки, Беларуси, Китая и Сербии. На закрытии Фестиваля на сцену выйдет 600 певцов и споют «Славься» Михаила Глинки и «Зачарованная даль» Александры Пахмутовой. Основа репертуара всех исполняемых на Фестивале произведений – духовные, патриотические и народные песни, произведения отечественной и зарубежной классической хоровой музыки.

Президент и основатель Федерации мужских хоров и ансамблей, художественный руководитель Праздничного хора Данилова монастыря Георгий Сафонов:

«Традиция русского исконного пения во многом берет свое начало от былинных, исторических и обрядовых песен, церковных распевов и напевов монастырей, которые исполнялись, в основном, мужскими голосами. Женские голоса были менее востребованы и появились в церквях и на театральных подмостках только в конце 19 века, когда христианская певческая культура пошла по своему пути развития, в отличии от мусульманского, буддистского, еврейского и даже старообрядческого пения. Мы стали современными и светскими людьми, увлеклись, с появлением многоголосия, новым западным музыкальным стилем, основанном на пении смешанных голосов – мужских и женских. Тогда как наша исконность была построена на образе поющего мужчины как сильного, смелого, любящего мужа, хорошего семьянина и защитника Родины. И этот образ мужчины проявлялся в том числе через искусство хорового пения. Для возрождения и развития славных традиций наших талантливых предков мы и создали организацию, которая призвана консолидировать вокруг себя различные мужские хоры и ансамбли, хоры мальчиков, проводить хоровые съезды, фестивали и конкурсы, способствовать творческому общению между коллективами. Главная задача новой Федерации – сохранение традиций, развитие русского певческого искусства и воспитания подрастающего поколения».

В Федерацию может войти любой коллектив, от небольшого ансамбля до большой капеллы, – церковные, светские и военные коллективы, государственные, частные хоры и хоры ветеранов и др. Главное условие – чтобы хор был мужским. И пел, в том числе, на русском языке.

В ближайшем будущем Федерация планирует концерты, где на одной сцене будут собираться одновременно около тысячи исполнителей мужского хорового пения. Так, в октябре Федерация планирует концерт под названием Ave Maria в Большом Кремлевском Дворце, в котором самые известные и малоизвестные варианты канонического текста «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою» (Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum) Баха, Моцарта, Каччини, Верди, Сен-Санса, Шуберта, Брукнера, Прайзмана прозвучат исключительно мужскими голосами a’cappella в исполнении Праздничного мужского хора Данилова монастыря, Сибирского мужского хора, хора мальчиков Академии хорового искусства имени В.С. Попова, солистов Большого театра России, Московского театра «Новая опера», Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, при участии известных российских эстрадных звезд. А в апреле 2023 года Федерация организует музыкальный марафон в Концертном зале «Зарядье», посвященный 150-летнему юбилею со дня рождения великого русского композитора, дирижера и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова. Планируется вывести на сцену около 12 мужских, юношеских и детских хоров и исполнить оригинальный вариант «Всенощного бдения», написанный в 1915 году специально для Московского Синодального хора, в составе которого было 63 мальчика и 30 мужчин.

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