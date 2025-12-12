Оплата публикаций

Десятиметровую ель установят в Музее Победы

новогодняя ель и елочные игрушки
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

В Музее Победы проводится установка десятиметровой новогодней ели. Зеленая красавица появится в центре величественного Зала Полководцев. Новогоднюю елку будет венчать алая звезда высотой 75 сантиметров. Вместе с ней ель дотягивается почти до самого потолка, высота которого составляет 13,8 метра. Диаметр её самых нижних веток – 4,3 метра, а вес всей конструкции – более 600 килограммов. Украсят ель около 300 шаров, а также многоцветные гирлянды.

Символ Нового года в Зале Полководцев ждет гостей музея и будущих участников главной новогодней интерактивной программы «Елка Победы», которая стартует 20 декабря и продлится до 9 января 2026 года. Квест соберет в музее на Поклонной горе ребят от 6 до 14 лет. Впервые увлекательное командное путешествие пройдет по новой масштабной экспозиции «Путь к Победе». Во время 1,5-часовой игры ребята пройдут опасный путь от сурового декабря 1941 года до победного мая 1945 года. Юные участники программы должны будут кадр за кадром восстановить архивную пленку, чтобы вернуть Снегурочку, попавшую в ловушку старой военной кинопленки. За время игры ребята познакомятся с отважными героями прошлого, преодолеют многочисленные препятствия и вражеские ловушки и в финале зажгут Ёлку Победы.

