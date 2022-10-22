ЧЕРЕПОВЕЦ: Искусство на фасаде – ТРЦ «Мармелад» открыл огромный экран

Архитектура может говорить. Под таким слоганом в Череповце открыли самый большой 3D-экран в Северо-западном регионе на торгово-развлекательном центре. Его ширина составляет 84 метра, высота — 15. Он размещен на ТРЦ «Мармелад».

Торжественное открытие прошло в необычном не только для Череповца, но и России формате. Впервые в стране экран ТРЦ стал элементом паблик-арта. Для этого культурного события специально были созданы 3D-спектакля. Его авторы — известные художники современного искусства: Юрий Пелин и Миша Айзик. Подобный перфоманс — это сочетание музыки, цвета, света и современных технологий. Трансформация форм, рождение новой объемной геометрии на глазах у зрителя переносит подсознание каждого участника в мир абстракции и импрессии, заставляя каждый раз работать воображение и самим достраивать и угадывать зарождающиеся объекты.

«Используя светодиодный экран как «холст на максималках» — мы пытаемся показать то, что другие художники-предшественники не могли изобразить из-за технических ограничений своего времени. Плюс, медиа-фасад, это не только экран, это еще и световой прибор. Благодаря этому (и размеру экрана конечно) художественные выразительные средства находятся на уровне, доселе человечеству невиданному»,- комментирует Юрий Пелин.

Поздравить компанию с открытием приехали почетные гости: Директор «Агентства городского развития» Андреева Оксана Рудольфовна, президент союза промышленников и предпринимателей Вологодской области Добродей Сергей Александрович.

«Впервые в России арт-искусство демонстировалось на фасаде торгового центра. В дальнейшем планируется серия культурных мероприятий с работами художников России, в том числе и Вологодской области. Данные выставки входят в проект «Нити искусства». Реализуется при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив», — сообщает пресс-служба компании.

Напомним, открытие ТРЦ Мармелад с крупнейшим активити-центром в регионе планируется во втором квартале 2023 года.

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