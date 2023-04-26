«Они потрясли мир. Савелий Крамаров. В поисках себя»

Он сыграл десятки ролей, но среди них не было ни одной главной. Артиста часто вырезали и даже убирали из титров. При этом фразы, которые произносили его герои, тут же уходили в народ и становились крылатыми. Его считали добродушным и веселым. Именно таким Савелий Крамаров выглядел на экране. Но что скрывалось за маской балагура и простака?

Саввелий Крамаров

Он родился в семье адвоката и домохозяйки. Жили дружно и в достатке. Но в 37-м году случилась беда. Отца репрессировали. С началом войны Крамаровых эвакуировали на Урал. Из-за постоянного недоедания организм мальчика ослаб, он подхватил туберкулез. После возвращения в Москву Саве было совсем плохо. Мама смогла выходить сына, за что он всю жизнь благодарил её. Его связь с матерью казалась мистической. После того, как женщина умерла, мир артиста перевернулся. В его душе поселился страх повторить её судьбу, который со временем перешел в навязчивую идею.

Будучи уже известным актером, Савелий пойдет на международное преступление. Он украдет с кладбища Донского Монастыря прах своей матери... Потом он назовет в ее честь единственную дочь.

Мама умерла, когда Савелию было 16. После её ухода он нашел утешение в кино. Смотрел один фильм за другим и старался отвлечься от мрачных мыслей. Вскоре мальчик понял, что тоже хочет стать актером, подал документы в театральный институт. На первом же экзамене приемная комиссия завернула Крамарова. Тогда он пошел в Лесотехнический институт, но от мечты не отказался, начал заниматься в актерской студии. Там он впервые влюбился в начинающую актрису Майю Булгакову. Но неуверенность мужчины в себе разрушила отношения.

Однажды он решился на авантюру и разослал свои фотографии со смешными гримасами в несколько киностудий. С одной из них пришло предложение сняться в короткометражке. А после роли Вовки Пименова в картине «Друг мой Колька» к начинающему артисту пришел успех, его стали узнавать на улице. Вскоре он встретил свою первую жену Людмилу. Только брак продлился всего один год и распался из-за растущей популярности Савелия. Он пропадал на гастролях, общался с друзьями-артистами, а на супругу времени не оставалось. Ему льстило женское внимание, и он с удовольствием заводил романы.

Дебют Крамарова в большом кино состоялся в 1968 году в фильме-мюзикле «Мама». В главных ролях – Людмила Гурченко и Михаил Боярский. Савелий играл Волчонка. Режиссер попросила гримеров сделать внешность артиста максимально неузнаваемой. А после съемок голос Крамарова и вовсе вырезали из фильма.

В его жизни было несколько жен. В каждой из них он искал черты своей погибшей матери. Но незадолго до смерти он признался, что много лет любил ту, которой когда-то так и не решился сделать предложение руки и сердца.

Он верил в приметы и считал, что люди могут жить до 120 лет. Собирался доказать это своим примером, но дошел только до половины пути. Через несколько месяцев после очередной свадьбы артист почувствовал себя плохо. Врач в больнице произнес слово, которого Савелий Викторович боялся сильнее всего.

Кадры из фильмов с участием Саввелия Крамарова

Правда, что артист очень переживал из-за сложившегося образа балагура и какую драматическую роль он мечтал сыграть? За что друзья прозвали артиста белочкой и над какими его странностями смеялись? Почему на пике славы звезда решил бросить все и начать новую жизнь? Как получилось, что актер, которого почитала вся страна, в один миг стал настоящим изгоем? Из-за чего ему так и не удалось покорить Голливуд? Чему учил Робина Уильямса? С какой фобией боролся всю свою жизнь? Кто стал последней избранницей Савелия? И почему многие считали, что в смерти Крамарова виноваты темные силы?

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Савелий Крамаров. В поисках себя» в пятницу, 28 апреля, в 00:10 на Пятом канале.

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