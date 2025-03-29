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Музей Мирового океана представил калужанам личные вещи Алексея Леонова

editor
By editor
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летчик космонавт алексей леонов

27 марта 2025 года в музее истории космонавтки им. К.Э. Циолковского открылась выставка, посвящённая полёту Павла Беляева и Алексея Леонова на космическом корабле «Восход-2», во время которого Леонов впервые в истории человечества совершил выход в открытый космос. Это совместный проект ГМИК им. К.Э. Циолковского и Музея-заповедника «Музей Мирового океана» (г. Калининград).

18 марта 1965 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восход-2» с П.И. Беляевым и А. А. Леоновым на борту. На втором витке Алексей Архипович совершил выход в открытый космос и 12 минут 9 секунд находился вне шлюзовой камеры. «Вижу, вижу небо!» — именно эту фразу произнёс Алексей Леонов, находясь в открытом космосе.

Уже после полёта Леонов вспоминал: «Потом уже свои ощущения я сравнивал с тем, как в научно-фантастической повести «Вне Земли» первый выход человека в открытый космос описывал Циолковский. Какие-то вещи по-другому он называл, а так всё совпадает: тесная комната вроде футляра – это шлюзовая камера, балахон – экранно-вакуумная изоляция, цепочка, привязь – фал…Там персонаж книги в каком-то непонятном состоянии находился, полностью потеряв ориентацию: звезды были внизу, слева, справа. Светили они здесь ярче, а Земля, как голубой шар, раскручивалась, раскручивалась… Вот абсолютно точная иллюстрация того, что я в открытом космосе наблюдал, а самое поразительное то, что описал это человек, который никогда этого не видел…»

В выставочных залах – подлинные документы, фотографии, открытки и марки с изображением Беляева и Леонова, почтовые карточки с рисунками А.А. Леонова и художника-фантаста А.К. Соколова. Ярким визуальным акцентом выставки стали художественные полотна Леонова и Соколова «Восход-2» над Москвой» и «Холодное утро Марса» А.К. Соколова из музейной коллекции ГМИК им. К.Э. Циолковского.

Впервые на выставке представлены личные вещи лётчика-космонавта СССР А.А. Леонова из собрания Музея Мирового океана: комплект формы одежды генерал-майора авиации; цифровое изображение стенгазеты «Нептун» отряда космонавтов СССР, автором который был Алексей Архипович Леонов; кепка космонавта с автографами астронавтов и космонавтов мира; шахматы из зуба кашалота; палитра и кисти, принадлежавшие космонавту и художнику.

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