Персональная выставка Ирины Хабибовой открылась в Библиотеке-читальне им. А.С. Пушкина

В проекте собрана галерея психологических портретов современных художниц из разных стран. Каждый образ повествует о судьбе, мировоззрении и состоянии их души, раскрывая красоту, уникальность и многогранность этих героинь. Вместе с тем работы объединены темой гармонии – как материальной, так и духовной.

В экспозиции также представлены пейзажи, цветочные композиции и другие живописные сюжеты, позволяющие увидеть «мир глазами женщины».

Чтобы разгадать код женской души, почувствовать ее вибрации и понять свойства женской искренности, автор предлагает присмотреться к метафорическим и знаковым нюансам каждого представленного образа и тем самым приоткрыть дверь в «потаённый» мир светлых заоблачных грез, невесомости, мир, полный счастья обретения творческой свободы.

Ирина Хабибова — художник мультистилист, куратор и организатор выставочных проектов, член Московского союза художников с 2010, член правления Московского отделения Союза художников России, с 2002 член Международного художественного фонда, с 2011 академик Международной академии творчества, лауреат и призер Российских и международных конкурсов, форумов и фестивалей искусств.

Работы художницы находятся в музеях и частных коллекциях: Babylon galleri Paris, Musée Picasso Antibes, Los Angeles art gallery, Unite culture / patrimoine D GA Vie Sociale et Culturelle Hotel de Ville d’Antibes Juan-les-Pins, в галерее монастыря Эшо аббатства Святой Софии и др.

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