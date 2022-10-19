Четвертый сезон Magic Fashion Week прошёл в Москве

Мистическая атмосфера окутала Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя в прошедшие выходные. Самый сказочный и неординарный модный показ Magic Fashion Week (MFW) в четвёртый раз продемонстрировал, насколько мода может быть интригующей и многогранной.

Главная концепция Magic Fashion Week – Сказка в мире моды.

Специально для показов большой зал театра был переоборудован: появился подиум и на сцене были сооружены декорации волшебного осеннего леса.

Открыла Неделю моды хэдлайнер и идейный вдохновитель мероприятия — Надежда Шибина и ее бренд SHIBINA. Специально к модному показу Надежда создала новую, юбилейную десятую коллекцию под названием KIDSSHIBINA.

В первый день свои образы представили российские дизайнеры: Софья Терёшина, Оксана Казакова, бренд Naz Maer, Елена Мур, Ирина Шарлау, бренд George Black.

Во второй день зрители увидели коллекции дизайнеров и брендов: Kids Revolution, Escho_Dress, МКММ, George Black.

Всего в показе приняли участие более 400 моделей.

Каждый из показов сопровождали танцоры из студии балета «Тодес-Яуза». Жизнь никогда не останавливается, всегда идёт движение — именно этот посыл передавали артисты, перемещаясь на заднем плане как ТЕНИ.

Шоу сопровождалось музыкальными выступлениями от певицы Наталии Гулькиной, победителя шестого сезона «Голос.Дети» Валерия Кузакова, начиняющих певиц Елизаветы Глебовой и Олеси Котович.

Также выступили солисты Международной детской филармонии и актерского отделения КиноЮность.

Каждое новое действие, каждый образ и каждая деталь увлекали зрителя и глубже погружали в красивую историю, где царят добро и красота.

Завершился Magic Fashion Week ещё одним выходом на подиум бренда SHIBINA, на этот раз с коллекцией «Стимпанк».

Особым украшением финального показа стало участие заслуженной артистки России Нонны Гришаевой в качестве модели. Она как фея-крестная появилась на подиуме и сделала завершающий штрих в этой увлекательной истории, оставив ностальгическое послевкусие от всего MFW.

Генеральный партнер Недели моды — Московский государственный театр РОСТА в Царицыно под руководством заслуженной артистки России Нонны Гришаевой.

Генеральный спонсор показа – бренд Majestic .

Показ поддержали партнеры и друзья: Союз дизайнеров Москвы, учебный центр «Современное образование», языковой центр «Британия», компания BioMe, компания «Хваловские воды».

До встречи, друзья, на 5-ом сезоне Magic Fashion Week.

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