POLI NIKA представила новый сингл «Забери»

0
15

Любовь вечна и не вечна одновременно, поэтому предчувствие расставания в любви — самая внезапная и закономерная ее часть.

Каждому, кто чувствует хрупкость своего счастья, POLI NIKA посвящает новый сингл. Боль утраты в нём сменяется надеждой на встречу. Необратимость — верой в чудо.

Не забудьте оставить в прихожей свет, для того, кого всё ещё ждёте.

Новый сингл «Забери» на всех цифровых площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяЧетвертый сезон Magic Fashion Week прошёл в Москве

Похожие статьиПредоставлено автором