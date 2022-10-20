POLI NIKA представила новый сингл «Забери»

Любовь вечна и не вечна одновременно, поэтому предчувствие расставания в любви — самая внезапная и закономерная ее часть.
Каждому, кто чувствует хрупкость своего счастья, POLI NIKA посвящает новый сингл. Боль утраты в нём сменяется надеждой на встречу. Необратимость — верой в чудо.
Не забудьте оставить в прихожей свет, для того, кого всё ещё ждёте.
Новый сингл «Забери» на всех цифровых площадках.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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