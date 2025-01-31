РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Чистый лист»: в прокат вышел фильм про человечность по отношению к окружающим...

«Чистый лист»: в прокат вышел фильм про человечность по отношению к окружающим и самому себе

editor
By editor
73
чистый лист
Фото © «Кинотелефильм»

«Чистый лист» – фильм про человечность по отношению к окружающим и самому себе с сильнейшими актерскими работами Елены Лядовой и Полины Цыгановой, представляющими в картине два, на первый взгляд, конфликтующих поколения «отцов и детей». «Тандем Цыгановой и Лядовой заставляет «Чистый лист» сиять», – писали критики после премьеры фильма на фестивале «Короче», на котором картина взяла гран-при за лучший дебютный полнометражный фильм, а актриса Зинаида Ястржембская – за актерский дебют. 

В своем фильме режиссер Полина Кондратьева рассказывает историю трех девушек, внезапно обретших семью друг в друге. «По описанию может показаться слезовыжимательной машиной, но фильм не просит от зрителя ничего (даже слез), кроме внимания», – писала кинокритик Ная Гусева в журнале «Сеанс». 

В центре сюжета семнадцатилетняя Рита (Полина Цыганова) – школьница на грани отчисления, но неожиданно решившая взять ответственность за жизнь дочери своей преподавательницы, девочки с инвалидностью. Героиня проходит путь взросления, из закрытого и колючего подростка превращаясь в осознанного взрослого, который умеет строить доверительные связи и заботиться о себе и окружающих.

В начале картины зритель видит Риту в каноничном подростковом бунте: она предпочитает вечеринки и алкоголь скучным урокам, а все взрослые установки ей кажутся архаичными. Рита недавно потеряла маму и живет вдвоем с отцом, с которым не получается найти контакт. Ее ближайшее окружение – подруга (Анастасия Пучкина) и криминального вида бойфренд (Влад Коноплёв) – оба не сильно погружены в Ритины переживания. Настоящая Рита открывается миру только на бумаге – она пишет проникновенные стихи и мечтает когда-нибудь писать музыку. За постоянные прогулы девушку все-таки отчисляют из колледжа, и отцовское желание устроить дочку в медицинский становится нереализуемым. Устраиваясь сиделкой к своей учительнице математики (Елена Лядова) Татьяне Николаевне – или Танку – и ее дочери-инвалиду Саше (Зинаида Ястржембская), Рита учится открываться, делиться, заботиться. «Чистый лист», тем не менее, избегает спекулятивности и излишней драматизации: фильм запоминается живыми диалогами, аутентичными персонажами и деликатной постановкой. «”Чистый лист” соединяет в себе историю взросления и большой исцеляющей дружбы», – Максим Ершов для ОкколоКино.

Режиссер Полина Кондратьева – выпускница мастерской игрового кино Александра Котта, Владимира Котта и Анны Фенченко (ВГИК имени Герасимова, 2022 год выпуска). «Чистый лист» – дебютный полнометражный фильм Полины, тем не менее жанр «взрослого кино для подростков» ей близок: в своем короткометражном фильме «Правила первого секса» режиссер рассказывает историю двух старшеклассников, нацеленных лишиться девственности, чтобы «не отставать» от сверстников, но в итоге понимающих, что любовь – это не только интимная близость, но доверие и принятие.

Предыдущая статья
«Они потрясли мир. Сергей Трофимов. Музыка души»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru