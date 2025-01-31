«Чистый лист»: в прокат вышел фильм про человечность по отношению к окружающим и самому себе

«Чистый лист» – фильм про человечность по отношению к окружающим и самому себе с сильнейшими актерскими работами Елены Лядовой и Полины Цыгановой, представляющими в картине два, на первый взгляд, конфликтующих поколения «отцов и детей». «Тандем Цыгановой и Лядовой заставляет «Чистый лист» сиять», – писали критики после премьеры фильма на фестивале «Короче», на котором картина взяла гран-при за лучший дебютный полнометражный фильм, а актриса Зинаида Ястржембская – за актерский дебют.

В своем фильме режиссер Полина Кондратьева рассказывает историю трех девушек, внезапно обретших семью друг в друге. «По описанию может показаться слезовыжимательной машиной, но фильм не просит от зрителя ничего (даже слез), кроме внимания», – писала кинокритик Ная Гусева в журнале «Сеанс».

В центре сюжета семнадцатилетняя Рита (Полина Цыганова) – школьница на грани отчисления, но неожиданно решившая взять ответственность за жизнь дочери своей преподавательницы, девочки с инвалидностью. Героиня проходит путь взросления, из закрытого и колючего подростка превращаясь в осознанного взрослого, который умеет строить доверительные связи и заботиться о себе и окружающих.

В начале картины зритель видит Риту в каноничном подростковом бунте: она предпочитает вечеринки и алкоголь скучным урокам, а все взрослые установки ей кажутся архаичными. Рита недавно потеряла маму и живет вдвоем с отцом, с которым не получается найти контакт. Ее ближайшее окружение – подруга (Анастасия Пучкина) и криминального вида бойфренд (Влад Коноплёв) – оба не сильно погружены в Ритины переживания. Настоящая Рита открывается миру только на бумаге – она пишет проникновенные стихи и мечтает когда-нибудь писать музыку. За постоянные прогулы девушку все-таки отчисляют из колледжа, и отцовское желание устроить дочку в медицинский становится нереализуемым. Устраиваясь сиделкой к своей учительнице математики (Елена Лядова) Татьяне Николаевне – или Танку – и ее дочери-инвалиду Саше (Зинаида Ястржембская), Рита учится открываться, делиться, заботиться. «Чистый лист», тем не менее, избегает спекулятивности и излишней драматизации: фильм запоминается живыми диалогами, аутентичными персонажами и деликатной постановкой. «”Чистый лист” соединяет в себе историю взросления и большой исцеляющей дружбы», – Максим Ершов для ОкколоКино.

Режиссер Полина Кондратьева – выпускница мастерской игрового кино Александра Котта, Владимира Котта и Анны Фенченко (ВГИК имени Герасимова, 2022 год выпуска). «Чистый лист» – дебютный полнометражный фильм Полины, тем не менее жанр «взрослого кино для подростков» ей близок: в своем короткометражном фильме «Правила первого секса» режиссер рассказывает историю двух старшеклассников, нацеленных лишиться девственности, чтобы «не отставать» от сверстников, но в итоге понимающих, что любовь – это не только интимная близость, но доверие и принятие.