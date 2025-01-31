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«Они потрясли мир. Сергей Трофимов. Музыка души»

editor
By editor
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сергей трофимов
Фото © пресс-служба Пятого канала

Сергей Трофимов — один из самых востребованных артистов страны. Его любят женщины, уважают дальнобойщики и таксисты. Своими стихами он способен растрогать любую поклонницу. Ведь Сергей поет о том, что прожил сам. Певец не скрывает — в ранние годы он наделал много ошибок. В том числе и в любви!

Мало кто знает, но начинал автор хитов «Снегири» и «Я скучаю по тебе» с исполнения блатных песен. В начале 90-х, чтобы прокормить семью, бывший студент консерватории и солист хоровой капеллы работал в ресторанах. В те годы у завсегдатаев злачных заведений на окраине Москвы был спрос на блатную романтику. На молодого исполнителя был высокий спрос.

Этот язык Сергей Трофимов освоил еще в детстве. Сосед, уголовник-рецидивист дядя Витя, в редкие периоды пребывания на свободе посвящал пацана в тюремную романтику. Под гитарный перебор семилетний Сережа исполнял во дворе «Тамара, Тамара, послушай гитару, сегодня на нарах грущу я один», а благодарные слушатели бросали из окон конфеты. Домой мальчик возвращался с полными карманами сладостей. Это были первые гонорары будущей звезды эстрады. С семи лет Сергей сочинял музыку. Первым произведением стал вальс, потом – фуги и этюды.

Позже талантливому мальчику купили фортепиано. Он обожал этот музыкальный инструмент и мог играть на нем часами. Ему прочили будущее пианиста-виртуоза. Но все изменил трагический случай и травма. На реабилитацию ушли месяцы. О карьере пианиста пришлось забыть. Как только позволили врачи, Сергей записался в секцию карате, занялся тяжелой атлетикой и начал писать стихи.

В студенческие годы Сергей познакомился с первой большой любовью — Натальей. Она пришла в кафе, где выступал начинающий певец. Молодой человек влюбился сразу и без памяти. После нескольких месяцев ухаживаний Трофимов твердо решил жениться и привел невесту знакомиться с мамой. Властная Галина Федоровна тут же отвергла выбор сына — девушка показалась ей меркантильной. Хотя какого-то достатка у самого Трофимова тогда не было. Но Сергей был так увлечен девушкой, что не послушал родительского предостережения и женился.

Взлет карьеры артиста совпал с началом проблем в семье, брак трещал по швам. В начале двухтысячных музыкант познакомился с Юлией Мешиной и готов был сделать ей предложение, но согласия на брак не дал отец девушки, влиятельный бизнесмен.

Когда Сергей наконец решил развестись с Натальей, женщина отказалась подписывать документы. Не смотря на сложный развод, музыкант нашел главное – любовь и семейное счастье в новых отношениях.

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