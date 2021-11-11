Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Российской Федерации Родриго СОАРЕШ: «Литературное наследие России одно из лучших в мире»

Международная сеть TV BRICS сняла документальный фильм к юбилею Ф.М. Достоевского, который был создан силами объединенной партнерской редакции. В эксклюзивном комментарии для TV BRICS Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Российской Федерации Родриго Соареш поделился мнением о документальном фильме «Достоевский межконтинентальный», который был впервые презентован в прошедший вторник в Москве при поддержке филологического факультета Российского университета дружбы народов.

«Это интересная идея – показать этот документальный фильм в таком престижном университете. Я очень счастлив, что вместе с моей делегацией, которая представляет бразильскую сторону, участвовавшую в создании фильма о всемирно известном писателе, мы можем принять участие в этом мероприятии. Достоевский не только русский писатель, но он также принадлежит всему миру. Его произведения оставили такой большой след в мировой литературе, что его можно назвать автором планетарного масштаба», − заявил Родриго Соареш.

«Россия имеет великолепную плеяду великих писателей, что говорит о том, что литературное наследие вашей страны одно из лучших в мире. Мы пытаемся погрузить бразильскую общественность в этот многообразный и большой мир русской литературы. В нашей стране есть нужда в распространении такого важного для российской и мировой литературы имени, как Фёдор Михайлович Достоевский и это является для нас важной целью», − отметил посол Бразилии в комментарии для TV BRICS на презентации документального фильма «Достоевский Международный».

«В настоящий момент на бразильском рынке выпускаются некоторые российские произведения, что говорит об улучшении взаимосвязей между Бразилией и Россией. Многие работы начинают переводить на португальский язык, что предоставляет большее пространство для взаимодействия. Многие работы Достоевского, такие как: «Преступление и Наказание» и «Братья Карамазовы» популярны в Бразилии и поэтому такое значимое событие как совместное производство фильма о великом писателе также предоставляет большие возможности для дальнейшего сотрудничества. Это событие показывает, насколько многого мы можем добиться вместе, работая в партнёрстве, в том числе и в области культуры», − рассказал Родриго Соареш.

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